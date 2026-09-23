MLB／賈吉右小腿拉傷持續缺陣 洋基教頭：可能連外卡系列賽都打不了

洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）近期因右小腿拉傷持續缺陣，今天賽前採訪時，教頭布恩（Aaron Boone）更透露壞消息，表示這位強打可能趕不上下週登場的外卡系列賽，不過仍有機會在季後賽時回歸。

賈吉過去才因右側肋骨疲勞性骨折缺陣3個月，傷癒歸隊不久後又因右小腿傷勢再度缺陣，本季僅出賽66場，本季僅留下18轟、41分打點成績，打擊率2成41，OPS（整體攻擊指數）0.871，這幾項數據都是菜鳥年後新低。

今天賽前布恩提到賈吉為中度拉傷，「因此他不在我們目前的計畫中。現在正值球季，如果有機會趕上，我們還是會盡量加快他的復原進度，不過那也是在一周後，所以我並不期待他能趕上外卡，但也不完全排除可能性。」

目前賈吉正接受貧血小板血漿（PPP）注射治療，需要限制活動量，布恩表示這意味著他接下來不能進行跑步、跳躍等運動動作。賈吉本人則表示由於拉傷的部位是比目魚肌，「對跑步和打擊的重要性較高，我過去也曾拉傷並帶傷繼續比賽，但這次的受傷的位置讓事情變得更困難。」

洋基目前以90勝67敗暫居美聯外卡第一，可能在美聯外卡系列賽碰上死對頭紅襪，上演「基襪大戰」，雖然賈吉未必能在這場經典系列賽中出戰，但仍有機會回歸季後賽。