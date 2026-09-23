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MLB／李灝宇敲1安選到2次保送 一度因揮棒腳部不適

中央社／ 記者謝靜雯台北23日電
李灝宇先發第2棒守二壘，單場3度上壘貢獻1安打與2保送。 法國新聞社
李灝宇先發第2棒守二壘，單場3度上壘貢獻1安打與2保送。 法國新聞社

2026名古屋亞運

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天先發出賽，3度上壘包括敲出1支安打、選到2次四壞保送；老虎隊終場以1比3不敵華盛頓國民隊。

老虎隊今天繼續與國民隊交手，李灝宇擔任老虎隊先發第2棒、守二壘，1局下面對國民隊先發投手柯奈尼歐（Riley Cornelio）吞下三振，3局下2人出局後選到四壞保送上壘。

5局下1人出局、壘上有人局面，李灝宇面對國民隊中繼投手肯特（Jackson Kent）敲出二壘方向滾地球形成雙殺。

7局下2人出局後再面對肯特，將1顆146公里的伸卡球打成右外野方向安打，9局下2人出局後，面對國民隊後援左投托爾曼（Erik Tolman），打席中一度因揮棒腳部不適，但仍完成打席、選到四壞保送，上壘後被換代跑退場休息，但老虎隊沒能延續攻勢吞敗。

李灝宇今天總計3打數敲出1支安打，選到2次四壞保送上壘，也吞下1次三振，賽後打擊率2成68。

國民隊2局上艾布蘭（CJ Abrams）陽春砲先馳得點，6局下老虎隊靠著不死三振、安打、暴投跑回追平分，7局上國民隊再靠艾布蘭個人單場第2轟，2分砲幫助球隊要回領先，艾布蘭單場雙響砲、本季累積33轟，包辦球隊3分打點。

老虎 MLB 國民

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