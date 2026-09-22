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MLB／經典賽成球速下滑「根源」？海盜王牌史肯斯坦言影響整季：不只我一個

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯本季並未展現過去壓倒性的宰制力，他認為，原因可能與經典賽有關。 法新社。
海盜王牌史肯斯本季並未展現過去壓倒性的宰制力，他認為，原因可能與經典賽有關。 法新社。

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海盜王牌史肯斯Paul Skenes）本季並未展現過去壓倒性的宰制力，而他認為，其中原因可能與今年3月代表美國隊參加世界棒球經典賽有關，當時他2場先發合計投了8.1局，僅失掉1分自責分。

「還有很多其他因素，所以我不想把所有問題全部歸咎於這件事情。但我覺得，某種程度上它確實是問題的根源之一。它肯定影響了我今年的賽季。很不幸，我不認為只有我一個人受到影響。」史肯斯接受《Pittsburgh Post-Gazette》記者比茲利（Colin Beazley）訪問時表示。

史肯斯進一步解釋，季初球速下降原本是刻意控制，但隨著賽季持續進行，他始終無法按照過去的節奏，將球速逐漸提升回原本的水準。

「通常在一年中的那個時間點，你會慢慢把狀態拉上來，整個過程會比較循序漸進。你可以慢慢找到那個提升的軌跡，同時找到自己身體的感覺。可能第一次實戰投打練習時，你的最快球速大約是97英里，下一次就來到98、99英里。但今年並不是這樣……現在回頭看，我不認為這對我真的有什麼幫助。很不幸，想要把它找回來，恐怕需要一整個休賽季。」

史肯斯本季31場先發，168局投球繳出生涯最差3.91防禦率、1.13 WHIP，並送出192次三振，戰績僅10勝11敗，累積4.3 fWAR，生涯前兩個賽季的平均速球球速分別高達98.9英里與98.2英里，但到了2026年卻一路下滑至96.8英里。

儘管史肯斯目前每9局仍能送出10.29次三振，三振能力依舊維持頂尖水準，但他的保送、被全壘打以及滾地球率等方面的表現都出現退步。

海盜 Paul Skenes 史肯斯 Paul 美國隊

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