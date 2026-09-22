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MLB／放棄4.75億年薪後再獻愛心 達比修參與教士隊史最大規模公益捐助

聯合新聞網／ 綜合外電報導
達比修有熱心公益。 美聯社
達比修有熱心公益。 美聯社

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聖地牙哥教士日籍投手達比修有（Yu Darvish）再度展現暖心善舉。他與教士球團共同向當地青少年支援組織「男孩女孩俱樂部」（Boys&Girls Clubs）捐出大筆資源，這項計畫被視為教士隊史最大規模之一的慈善捐助，也延續已故前老闆賽德勒（Peter Seidler）長期重視社區回饋的精神。

這次捐助將用於支持當地青少年發展，並讓1961年設立的一處據點正式更名為「聖地牙哥教士分部」。美國媒體包括《聖地牙哥聯合論壇報》記者海爾布倫（Annie Heilbrunn）等人都報導此事，指出這是教士新老闆團隊上任後的首個「傳承計畫」。根據大聯盟官網說法，這筆捐助也是教士球團史上最大規模的慈善行動之一。

達比修有長年投入社會公益，過去就曾協助醫療機構、水資源基金等不同領域。今年他因右肘手術確定無法登板後，選擇進入「限制名單」，也等同放棄本季高達1500萬美元（約新台幣4.75億）年薪，當時就在美國引發高度關注。如今他又與球團攜手投入青少年公益，也讓外界再次看見他在球場外的影響力。

達比修有接連展現奉獻精神後，日美球迷也紛紛留言讚賞。有人表示：「達比修有是地球上最善良的人之一。」也有人說：「我以為自己已經不可能更喜歡達比修有了，沒想到他又做了這麼棒的事。」

還有球迷提到他過去支持麥當勞叔叔之家等公益行動，直呼「達比修真的太了不起」、「這是教士和達比修的愛」，甚至希望他「不管以什麼形式，都能一直留在教士」。

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