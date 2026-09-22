MLB／ 右肩不適撐近2個月！藍鳥王牌希斯免動刀坦言：我像在傷害球隊

現年30歲的藍鳥王牌投手希斯（Dylan Cease）原定明日先發，卻因為右肩不適遭到球隊取消登板，隨後接受MRI檢查。今日希斯也向記者透露，右肩MRI檢查結果顯示只有發炎，沒有任何更嚴重、需要接受手術治療的問題。

希斯接受《MLB.com》訪問時表示，「球速下降確實讓我有一點擔心，但另一方面，我還是能夠解決打者。所以這並沒有讓我覺得太可怕，因為我的身體沒有任何感覺讓我認為自己需要接受手術。我從來沒有真的感到恐慌或非常擔心，比較像是一種困擾，而且我很懊惱自己沒有辦法把最好的狀態完全發揮出來。」

希斯最早大約是在7月26日前後開始感受到右肩不適，當時他剛面對紅襪投完一場完投，僅被敲1支安打，狂飆12次三振。單場用球數高達120球，那場比賽也是希斯一段10場驚人先發的一部分，期間他繳出5勝0敗、防禦率1.89的成績，62局狂飆89次三振。

隨後希斯的球速就開始出現明顯下滑，本季一度能挑戰100英里的強勢速球，突然降到大約95英里左右，近期甚至掉得更低。

而在最近一次先發中，希斯甚至連控球都開始失去掌握，球速下降再加上控球失準，也形成相當危險的組合。該場比賽希斯僅投2.2局就失掉4分、其中1分自責分，同時送出多達6次保送，最終藍鳥也以6：11敗給遊騎兵。

「最近幾場先發，我的球速一直掉、一直掉。尤其是上一場，我甚至覺得自己好像正在傷害球隊。確實感覺有點沉重、痠痛，就是和平常不一樣。但同時，我並不覺得那裡有撕裂傷。這不是需要接受手術或其他治療的傷勢，就只是發炎，介於中間的那種狀況。」

「它還沒有嚴重到讓我不能繼續比賽。在棒球世界裡，你去問大多數球員，他們身上多少都有一些地方感覺不舒服。只要還能打，你就是盡可能繼續撐下去。」

事實上，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）沒有完全關上希斯本季再次登板的大門，「首先，他經過休息之後必須感覺好多了，重新找回原本的自己，當然，那場比賽本身也必須非常重要。如果這兩個條件都符合，希望他就能準備好登板。」

藍鳥接下來將帶著77勝79敗的戰績展開作客金鶯的3連戰，目前在美聯外卡爭奪戰落後握有最後一張門票的白襪3場，但由於白襪握有對戰優勢，因此實際上藍鳥等同落後4場，因此希斯本季再次登板的可能性依舊不高，不過至少代表藍鳥不需要擔心傷勢影響到2027年球季。

希斯去年休賽季與藍鳥簽下7年2.1億美元合約，本季正是這份長約的第1年，本季169局投球中，防禦率僅2.40，送出239次三振，單季三振數高居藍鳥隊史第4，每9局三振數高達12.7，高居美聯第一，獨立防禦率（FIP）僅2.55，同樣高居美聯第一。此外，希斯本季已經累積5.5 fWAR，在美聯所有投手中排名第2，僅次於洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler）。