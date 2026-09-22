MLB／季後賽最難纏？守護者5連勝登美中龍頭 美媒點名「雙王牌」成最大武器

守護者隊近期不僅拉出一波5連勝，更成功登上美中區第一，隨著季後賽腳步逐漸逼近，大聯盟資深記者薛爾曼（Joel Sherman）更直言，以守護者的投手陣容來看，絕不會是其他球隊想在季後賽碰上的對手。

「像那種市場規模比較小、但總是能維持競爭力的球隊，就是守護者，他們現在看起來很可能會拿下美聯中區冠軍。左投梅西克（Parker Messick）不只有機會競爭美聯新人王，他甚至可能在塞揚獎票選中排進前5。」

「威廉斯（Gavin Williams）則看起來就像是一名高階的二號先發，而且是一名擁有大量三振能力的投手。正因為擁有梅西克和威廉斯，當你想到季後賽、想到短期系列賽時，守護者真的不是你會想碰上的球隊，尤其當他們擁有這種投手戰力時。」

梅西克本季繳出12勝9敗，防禦率以及WHIP都高居大聯盟第6，而且自6月29日之後，每一場先發都沒有失掉超過3分。

至於威廉斯則繳出14勝8敗、防禦率3.63的成績，244次三振更高居大聯盟第2。隨著季後賽逼近，威廉斯的狀態更加火燙，9月至今主投25局僅失4分自責分，同時狂飆40次三振。

除了投手之外，守護者長期以來最大的問題之一，就是誰能夠在進攻端站出來，成為當家球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）身邊的另一名主力。對此薛曼認為，澳洲狀元巴札納（Travis Bazzana）與德勞特（Chase DeLauter）可能就是答案。

「我們一直在等待，到底誰能夠加入拉米瑞茲身邊，讓這支球隊的進攻變得更好？巴札納看起來可能就是那個人，德勞特也可能是。而且這兩名菜鳥在球季結束後的獎項票選中，應該也會得到一些關注。」

守護者目前戰績81勝75敗，高居美聯中區第一，暫時領先白襪隊1場勝差，而白襪目前則握有美聯最後一張外卡門票，接下來守護者將在周二展開與紅襪隊的系列賽，例行賽最後則將面對皇家隊，力拚守住美中龍頭位置並取得季後賽門票。