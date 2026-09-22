MLB／狄亞茲31年生涯將落幕 嘆科技改變棒球主審難當

美國職棒大聯盟擁有31年執法資歷的裁判狄亞茲（Laz Diaz）即將引退，他感嘆當今棒球，重播輔助判決、電子好球帶等科技介入下，裁判受到高度檢視，「環境很惡劣，我們得不到肯定，所有人都在貶低我們」。

「今日美國報」（USA Today）20日刊出狄亞茲的訪談，回顧他從1995年展開大聯盟裁判生涯，隨著大聯盟近年引進錄影輔助判決、電子好球帶（ABS）、電子暗號系統等科技，他也在第一線親自經歷許多變化。

狄亞茲現年63歲，即將在9月27日底特律老虎隊主場迎戰匹茲堡海盜的比賽，進行生涯最後一場的執法。身為古巴移民之子，他是大聯盟史上第2位拉丁裔的裁判組長，曾是美國陸戰隊的備役官兵。

30多年前，狄亞茲剛開始在大聯盟執法的時候，裁判身上不需要配戴麥克風。但到了今日，球隊進行重播輔助判決或啟用電子好球帶挑戰好壞球判決的時候，裁判都要打開身上的麥克風，宣布挑戰結果。

報導指出，裁判是棒球場上最吃力不討好的工作。狄亞茲說：「我告訴年輕人，這份工作的壓力真的很大。如果你無法從中得到樂趣，那就不要來做。因為不值得，現在裁判受到太多的檢視，很多負面批評。」

狄亞茲說：「環境很惡劣。我們得不到肯定。每個人都在貶低我們。」他提到赫南德茲（AngelHernandez）、巴克納（C. B. Bucknor）長期飽受批評，「但是他們都是很好的裁判，但一切都只有負面聲音」。

談到即將告別球場，狄亞茲想念這些年來交過的朋友，但球賽本身「我一點也不想念這樣的比賽」。他認為，現在比賽加入太多科技，「某種程度限制了我們。現在所有事情都變得非黑即白，你沒辦法再像以前那樣掌握比賽」。

他舉例大聯盟比賽的計分板，已不再像是傳統的計分板，顯示球員名字、打擊率、打點、全壘打和盜壘，「現在抬頭一看，上面都是各種統計數據，擊球初速、擊球仰角、上壘率、OPS」，各種百分比，令人看得眼花撩亂。

狄亞茲生涯執法3屆世界大賽、伯利（MarkBuehrle）投出的完全比賽，見證邦茲（Barry Bonds）擊出生涯第756支全壘打，也曾以裁判身分赴日本、波多黎各，執法世界棒球經典賽。至今他仍保留2007年第一次執法世界大賽時，兩隊交出的攻守名單。