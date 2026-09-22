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MLB／李灝宇又敲3安、2長打！單季4次猛打 追平其餘台將生涯總和

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。 法新社
李灝宇。 法新社

2026名古屋亞運

老虎隊昨天確定無緣季後賽，今天打線開火，以9：2大勝國民隊，台灣好手李灝宇單場3安、2長打，本季第4次猛打賞，首局的二壘打攻下球隊第1分，也為這場暴打秀揭開序幕。

李灝宇此役擔任第二棒、三壘手，首局托瑞斯（Gleyber Torres）保送加盜壘站上二壘，李灝宇打向中右外野落地彈出牆又彈回場地，這支場地二壘打攻下老虎此役第1分，隨後也靠瓦倫西亞（Eduardo Valencia）的安打跑回分數。

李灝宇接下來兩打席都是飛球出局，第六局的打席從0好3壞到滿球數，面對第6球、93.5哩卡特球出棒，打穿右邊方向，擊出單場第二支安打。

李灝宇第八局的打席再敲二壘打，此役5打數敲3安打、貢獻1分打點，本季累積83支安打、30支長打。

這已是李灝宇本季第4次猛打賞（3安以上），追平其餘台將生涯總和，過去只有林子偉（3場）、張育成（1場），在大聯盟繳出猛打賞。

老虎 李灝宇 MLB

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