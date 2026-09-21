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MLB／砸3.5億美元卻在分區墊底 大都會主場票房跌幅創30隊最慘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會本季砸下超過3.5億美元，戰績卻在國聯東區墊底，主場觀眾也大幅流失。 美國聯合通訊社
大都會本季砸下超過3.5億美元，戰績卻在國聯東區墊底，主場觀眾也大幅流失。 美國聯合通訊社

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大都會隊23歲華裔投手董天賜（Jonah Tong）今天先發4.2局失4分，日本投手千賀滉大後援0.1局再失3分，終場以2：7不敵費城人隊，本季81場主場比賽結束，單場平均觀眾足足少了5833人次，成為大聯盟降幅最大的球隊。

大都會本季團隊薪資超過3億5613萬美元排名第2，只落後道奇隊的4億3036萬美元，目前戰績71勝85敗在國聯東區排名墊底，就算在國聯也只贏巨人、洛磯隊，例行賽最後6戰將在客場和遊騎兵、國民隊交手，就看能否甩掉2004年至今首次分區倒數第一的命運。

大都會去年在紐約主場花旗球場吸引318萬4570人、單場平均39316人都在大聯盟排名第5，今年271萬2120人暫居第7，場均33483人更是掉到第12名，幾乎是中段班的水準；從大都會這兩季的主場總人數看來，今年大幅減少47萬2450人，不難想見球迷有多失望。

道奇去年團隊薪資4億1734萬美元寫下空前紀錄，主場觀眾高達401萬2470人、場均49537人，今年已在道奇球場完成78場比賽，湧進388萬6925人、場均49832人都排名榜首，23到25日將對教士隊進行最後3場主場比賽，連續兩年突破400萬人次進場，看來沒有太大問題。

道奇、洋基、教士、藍鳥隊本季場均都達41000人以上，費城人也有39915人，主場人氣最差是運動家隊，目前75場只有74萬3673人、單場平均9916人，還有最後6場主場比賽要打，確定連續6年觀眾人數不到百萬。

MLB 大都會 千賀滉大

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