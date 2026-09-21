MLB／就差1勝！光芒明戰洋基拚美東封王 挑戰隊史第2次百勝

光芒今日以5：1擊敗紅襪後，本季戰績推進至95勝60敗，55場主場勝利更締造隊史在這座球場的單季新高，此外，球隊明日將在洋基主場進行4連戰，首日更安排雙重賽，光芒只要拿下其中任何1場勝利，就能正式取得2021年後首座美東冠軍，同時鎖定美聯頭號種子，在美聯分區系列賽以及美聯冠軍賽握有主場優勢。

對此，總教練凱許（Kevin Cash）對於球隊近期表現相當滿意，「每一場都很重要，但今天真的非常重要。我對這些球員處理比賽的方式感到難以置信。我們知道這次主場之旅會非常關鍵，而他們打得非常出色。」

光芒這波9場主場之旅分別面對太空人、運動家與紅襪，最終豪取8勝1敗，不僅連續拿下3個系列賽，其中更包括3場再見勝利。

今日贏球後，光芒勝率高達0.679，為隊史第3高的主場勝率，僅次於2008年的57勝24敗、勝率0.704，以及2020年縮水球季的20勝9敗、勝率0.690。不過2008年的57場「主場勝利」中，有3場是在迪士尼的Wide World of Sports拿下，因此今年的55勝，實際上成為光芒隊史單季在純品康納球場拿下最多勝的紀錄。

挑戰封王之外，光芒只要最後7戰拿下5勝，就能成為隊史第2支單季100勝球隊，追平2021年締造的百勝壯舉。

值得一提的是，去年純品康納球場受到颶風米爾頓破壞，光芒被迫離開長年主場，改到戶外的史坦伯納球場進行比賽，直到本季重新回到熟悉的室內球場，「我想經過去年之後，我們真的有點想念這個地方。」外野手德盧卡（Jonny DeLuca）坦言。

辛普森（Chandler Simpson）則認為，純品康納球場獨特的環境反而與這支光芒的球風十分契合，「我覺得其他那些擁有『正常』球場的球隊並不喜歡來這裡打球，而我們選擇擁抱這一切，包括這座城市與球場經歷的一切，然後真正把它變成我們的家。我覺得我們是一支很頑強、願意把雙手弄髒去拚戰的球隊，而這座球場非常符合我們。」