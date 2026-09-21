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MLB／藍鳥季後賽拉警報！小葛雷諾背傷退場 王牌希斯肩痛數周照MRI

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥今日以7：2擊敗遊騎兵，不過小葛雷諾因下背部緊繃提前退場，王牌右投希斯更因投球肩膀不適接受MRI檢查。 路透。
藍鳥今日以7：2擊敗遊騎兵，不過小葛雷諾因下背部緊繃提前退場，王牌右投希斯更因投球肩膀不適接受MRI檢查。 路透。

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儘管藍鳥今日以7：2擊敗遊騎兵，不過球隊卻同時傳出兩大傷情，包括明星重砲小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）因下背部緊繃提前退場，王牌右投希斯（Dylan Cease）更因投球肩膀不適接受MRI檢查。

總教練史奈德（John Schneider）對此透露，小葛雷諾在比賽開始前就已經感到緊繃，傷勢可能源自幾天前一次在一壘接球時的伸展動作。

「賽前就有一點緊繃，幾天前他在一壘做伸展接球時出現了一些狀況。我們只是想謹慎一點，希望他明天就沒事。他的狀況原本好到足以出賽，但我們其實知道那個問題存在。他在揮棒時開始有一點感覺，所以接受了一些治療，希望明天就能感覺良好。」

本季至今，小葛雷諾出賽141場，打擊率0.263，敲出9發全壘打並貢獻56分打點。

然而，小葛雷諾並不是藍鳥唯一的傷兵隱憂。球隊今日也透露，王牌右投希斯已在周日提前返回多倫多，針對投球肩膀接受MRI檢查，原定周四先發的計畫也取消，目前尚未公布MRI檢查結果，不過球隊仍希望他有機會趕上例行賽最後一個系列賽，在下周末面對紅人。

事實上，希斯的問題並非最近才突然發生，施奈德坦言希斯的投球肩膀已經不舒服「數周」，期間更伴隨球速下滑，「我們只是想確認一下，隨著球速下滑，看看這兩者之間是否存在任何關聯。我們不預期會有什麼太嚴重的狀況。」

值得注意的是，希斯上一場先發面對遊騎兵，僅休息4天就登板，最終只投2.2局，被敲3支安打、失掉1分，卻罕見送出多達6次保送，僅投出3次三振，藍鳥最終以1：7吞敗，本季29場先發則繳出11勝6敗、防禦率2.40的成績，並入選明星賽。

小葛雷諾 遊騎兵 藍鳥 MLB 希斯 警報 史奈德

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