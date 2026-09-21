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MLB／逆轉滿貫還秀10屆金手套美技！亞瑞納喊「戰到最後」助響尾蛇季後賽續命

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇今日靠著亞瑞納多的逆轉滿貫砲，以8：4逆轉洋基，緊抓季後賽最後一線希望。 美聯社。
響尾蛇今日靠著亞瑞納多的逆轉滿貫砲，以8：4逆轉洋基，緊抓季後賽最後一線希望。 美聯社。

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響尾蛇今日靠著10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）的逆轉滿貫砲，在主場最終戰以8：4逆轉洋基，收下本季第47場逆轉勝，高居全大聯盟第一，也緊抓季後賽最後一線希望。

5局下，亞瑞納多在滿壘情況下，一棒將球轟向左外野，只可惜球在飛行過程中逐漸往界外偏，最終成為一顆差點逆轉戰局的界外球。沒想到下一球，亞瑞納多再次出棒，便直接將球轟進左外野看台，完成逆轉滿貫砲。

響尾蛇今日靠著10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）的逆轉滿貫砲，在主場最終戰以8：4逆轉洋基，收下本季第47場逆轉勝，高居全大聯盟第一，也緊抓季後賽最後一線希望。

這不僅是亞瑞納多生涯第9發滿貫砲，也是本季第3發，追平2013年高史密特（Paul Goldschmidt）以及2025年蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）締造的隊史單季最多滿貫砲。

不過，響尾蛇的季後賽處境依舊相當艱難。由於小熊、教士與費城人今日全部贏球，目前響尾蛇在例行賽只剩6場的情況下，仍落後國聯第3張外卡4場勝差。

響尾蛇例行賽最後還會與教士進行3連戰，但目前已經落後教士5場，因此在下周前往教士主場之前，他們至少必須先追回2場勝差，才能讓最後3場正面交鋒真正成為攸關季後賽門票的決戰。

被問到是否會關注其他競爭對手的比分，阿瑞納多坦言，「我當然會偷看，我想我們大家都會偷看。我們目前的逆轉勝場數領先全大聯盟，我不知道這是不是你最想拿第一名的項目，但我覺得這很酷，因為這代表我們從來不會放棄，而且會一路戰鬥到最後。」

除了滿貫砲之外，8局亞瑞納多面對洋基游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）敲出的三壘方向緩慢滾地球，迅速向前衝刺，在高速移動過程中一次完成接球、握球並傳向一壘，及時抓到出局數。

總教練羅夫洛（Torey Lovullo）看到甚至忍不住表示，「我剛剛真的看到我以為自己看到的東西嗎？當我看到他做出這種事情時，而且這種事情還經常發生，我只能搖搖頭，並且很感激自己能夠在他身邊看到這一切。」

先發投手伯恩斯（Corbin Burnes）更直接替這場比賽下了註解，「我大概會把這場比賽叫做『Nolan Arenado Game』。這真的太不可思議了，不論進攻、防守，還是在關鍵時刻的打擊。他過去幾周所做到的事情真的令人難以置信……看到一名球員在生涯後期重新找回這種狀態、再次點燃火焰，真的很棒。」

洋基 響尾蛇 亞瑞納多 MLB 終戰

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