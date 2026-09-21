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MLB／費城人桑契斯18勝國聯稱霸 隊史前一位勝投王是哈勒戴

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人桑契斯18勝國聯稱霸。 路透
費城人桑契斯18勝國聯稱霸。 路透

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大聯盟本季例行賽將在28日落幕，費城人隊王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）今天奪下本季第18勝，獨居大聯盟最多勝投手，且在國聯至少領先其他投手3勝，確定成為隊史近16年首位勝投王。

費城人作客紐約，今天對大都會隊4連戰最後一戰以7：2獲勝，系列賽扳平戰局，桑契斯先發6.1局失兩分奪勝，單季18勝再創個人生涯6年新高，紅襪隊格雷（Sonny Gray）17勝退居大聯盟第2，幾乎也可確定奪下美聯勝投王。

釀酒人隊米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）、紅人隊柏恩斯（Chase Burns）、響尾蛇隊羅德里茲（Eduardo Rodriguez）、守護者隊葛里芬（Foster Griffin）、光芒隊馬丁尼茲（Nick Martinez）和拉穆森（Drew Rasmussen），目前都是15勝並列大聯盟第3，米蕭洛斯基防禦率1.86、奪三振247次可望在國聯勝出。

費城人最近奪下國聯勝投王是已故名人堂投手哈勒戴（Roy Halladay），2010年投出21勝，也是生涯第2座勝投王；桑契斯本季在例行賽還有1場先發任務，美國媒體ESPN預測他在27日主場對決光芒，繼續挑戰第19勝。

國聯3個分區冠軍已經出爐，如果按照目前戰績，季後賽前3種子依序是釀酒人、道奇、勇士隊，外卡形成「4搶3」局面，小熊、教士隊並列領先，費城人只落後1場勝差，儘管響尾蛇隊還未絕望，但落後費城人4場勝差，翻盤機會不大。

費城人 MLB 大聯盟

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