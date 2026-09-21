MLB／98勝改寫隊史勝場！釀酒人終結者喊：不想當「例行賽戰士」

釀酒人今日以3：0系列賽3連勝橫掃金鶯，不僅將本季戰績推進至98勝58敗，改寫隊史單季最多勝，更連續2場讓金鶯掛蛋，寫下自2023年以來首度連2場完封對手。

24歲火球王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）主投3局僅被敲1支安打、沒有失分並送出4次三振，其中28球球速落在99至102英里（約159至164公里）之間，賽後防禦率降至1.86，247次三振、WHIP 0.80以及被打擊率0.159皆領先全大聯盟，單季三振數也升上釀酒人隊史第2，僅次於席茲（Ben Sheets）2004年的264K。

「這意義重大，能夠締造隊史紀錄永遠都是一件大事。希望我們還能把這個數字再往上推一些，但這真的很酷，98勝，太棒了。我覺得自己已經準備好面對任何事情，不管他們怎麼安排都可以。」米蕭洛斯基表示。

至於距離隊史紀錄只剩17次三振，米蕭洛斯基並沒有把注意力放在個人數據，「就像我已經說過很多次，這些事情可能要等10年後、等我退休了，或不管那要多久，我才會回頭去看。現在你不能去想這些，你必須專注在接下來的事情。」

此外，年僅22歲的喬里歐（Jackson Chourio）也成為大聯盟史上第一位在23歲生日以前，就完成3個「20轟、20盜」賽季的球員，也加入羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與惠特（Bobby Witt Jr.），成為史上第3名生涯前3個賽季全數完成「20轟、20盜」球員。

「我認為這真的非常重要。我們這裡有一群不可思議的球員，是一支很特別的團隊。能夠待在這裡、成為其中一分子，真的讓我非常開心，我為所有人感到驕傲。」

然而，對於連續2年改寫隊史勝場紀錄，釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）直言不想只當「例行賽戰士」，「這只是一塊墊腳石，我們還有很多工作要做。我來到這裡之後，能夠參與3、4項紀錄確實很酷，但也就只是這樣而已，我們可不是只想當『例行賽戰士』。」

「我們不是經驗最豐富的球隊，也不是最有天賦的球隊，很多方面我們都不是『最強』的那一個。但有一件事可以確定，他們已經證明自己是一支真正的團隊。因為在大聯盟贏球真的很困難，而能夠拿下98勝，就代表這裡真的有一支球隊。我真的非常以他們為榮。」總教練墨菲（Pat Murphy）同樣表示。

墨菲進一步說道，「要贏下98場比賽、同時保持健康真的很困難，光是能夠站在現在這個位置就已經非常困難。我認為這件事情沒有得到足夠的重視。我不認為大家真正了解，30支球隊中的任何一支，要讓自己走到現在這個位置究竟有多困難，而這正是我為這些球員感到驕傲的地方。」