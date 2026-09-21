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MLB／和朗希的「終結者」之爭！ 狄亞茲：我會付出200％證明

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸、史庫柏、史奈爾與葛拉斯諾將組成道奇季後賽4大先發。總教練羅伯茲則強調，目前最大需求是能在關鍵時刻登板的右投。 美聯社。
山本由伸、史庫柏、史奈爾與葛拉斯諾將組成道奇季後賽4大先發。總教練羅伯茲則強調，目前最大需求是能在關鍵時刻登板的右投。 美聯社。

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隨著季後賽逼近，山本由伸、皆為2屆塞揚左投的史庫柏Tarik Skubal）、史奈爾葛拉斯諾Tyler Glasnow）將組成道奇季後賽4大先發，然而真正充滿變數的反而是牛棚。總教練羅伯茲（Dave Roberts）近期也強調，目前最大的需求，就是能在關鍵時刻登板的右投。

原被設為終結者的狄亞茲（Edwin Diaz），本季受到傷勢與表現低迷影響，目前已被暫時移出高張力局面；至於本季逐漸成為道奇最可靠關鍵右投的火球男恩里克斯（Edgardo Henriquez），則因下背部拉傷確定缺席剩餘例行賽。雖然他仍有機會在季後賽回歸，但不確定性也迫使道奇尋找其他選項。

至於主力牛棚菲利普斯（Evan Phillips）與右投史都華（Brock Stewart）目前更適合擔任佈局，而不是扛下關門任務。因此，道奇開始考慮從陣中最大的優勢「先發深度」尋找解答。

除了近期狀態火燙、已被羅伯茲證實若進入季後賽將轉任牛棚的希恩（Emmet Sheehan），另一個更受矚目的名字就是佐佐木朗希。羅伯茲透露，朗希很可能在周三正式歸隊，並在對教士的3連戰中從牛棚待命，利用例行賽最後幾場比賽提前適應季後賽後援角色。

談到朗希為何適合轉任牛棚，羅伯茲表示，「他做過這件事，而且做得非常好。他是一名對左右打者都能有效解決的投手，而且擁有非常強勁的球威。你知道，季後賽其實只需要4名先發，所以目前我們在這方面處於很好的位置。」

事實上，朗希上季季後賽就曾成功從先發轉任後援，更一度扛起道奇終結者角色，9場出賽合計10.2局僅繳出0.84防禦率，最終幫助球隊完成世界大賽二連霸。

另一方面，原本的終結者狄亞茲同樣仍在為季後賽名單奮戰，本周面對巨人的系列賽已完成2局無失分，對於自己的處境，狄亞茲也相當清楚，「我必須向他們證明，我是這個牛棚的一分子。今年我沒有投太多比賽，而且當我站上投手丘時，我一直都在掙扎。所以現在，我會付出200％，就是為了向他們證明，我應該擁有季後賽名單的一席之地。」

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