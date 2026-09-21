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MiLB／潘文輝退出中華隊後馬上建功 2A冠軍戰首役奪下勝投

聯合新聞網／ 綜合外電報導
潘文輝。圖／取自帕菲克國際運動行銷臉書
潘文輝。圖／取自帕菲克國際運動行銷臉書

2026名古屋亞運

原本被中華隊視為名古屋亞運後段防線重要戰力的旅美投手潘文輝，因所屬費城人2A闖進東方聯盟冠軍系列賽，最終確定無法返台會合國家隊。不過留在美國續拚小聯盟季後賽的他，很快就在關鍵戰役證明價值，今天在冠軍系列賽首戰後援登板，成功守住0：0僵局，更等到隊友下一半局攻下致勝分，效納一場勝投。

費城人2A今天與老虎2A展開東方聯盟冠軍系列賽，賽制為3戰2勝。兩隊前7局一路互不相讓，形成0：0投手戰。潘文輝在8局下接手登板，剛上場就面臨壓力，對首名打者史蒂芬森（Seth Stephenson）投出保送，隨後跑者又成功盜上二壘，讓費城人2A在無人出局時就陷入得點圈有人危機。

不過潘文輝沒有被開局亂流影響，他隨即穩住節奏，先讓哈汀（Woody Hadeen）站著遭到三振，拿下關鍵第1個出局數。接著面對葛拉罕（Peyton Graham），潘文輝誘使對方擊出游擊方向平飛球，游擊手接殺後再傳向二壘，完成雙殺守備，瞬間化解失分危機，也讓比賽繼續維持平手。

潘文輝守住8局下後，費城人2A打線馬上在9局上找到突破口。球隊靠著連續3次保送攻占滿壘，瑞基茲（Caleb Ricketts）隨後擊出右外野高飛犧牲打，送回全場唯一1分，幫助費城人2A取得1：0領先。

完成8局任務後，潘文輝沒有繼續投第9局，費城人2A改由希曼尼茲（Estibenzon Jimenez）關門。希曼尼茲9局下連續解決3名打者，成功守住勝利，也讓潘文輝成為此戰勝投投手。

潘文輝此役後援1局未被敲安、無失分，投出1次三振、1次保送，用12球僅5顆好球，雖然控球並非最佳，但在最需要壓制對手的時刻完成任務。

潘文輝原本名列本屆名古屋亞運中華隊名單，且因球速最快可突破160公里，被教練團規劃為牛棚後段甚至終結者人選。不過隨著費城人2A一路挺進東方聯盟冠軍戰，他能否參加亞運早已出現變數。最終因小聯盟季後賽賽程與亞運重疊，潘文輝確定退出國家隊，改由台電右投郭定泓遞補。

對潘文輝而言，這已不是第一次與亞運國家隊產生連結。上屆杭州亞運他也曾入選中華隊，不過僅在對香港之戰登板，面對1名打者。本屆原本有機會在更重要角色中貢獻戰力，卻因球團賽程安排無緣披上中華隊戰袍。

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