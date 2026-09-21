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MLB／老虎官網點名李灝宇表現出色 該把目光投向年輕一代了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

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老虎隊作客芝加哥，今天對白襪隊4連戰最後一戰以1：8落敗，本季戰績掉到73勝83敗，確定中斷連續兩季晉級季後賽紀錄，旅美好手李灝宇4次打數掛零、吞下兩次三振，打擊率從2成66掉到2成62；老虎官網特別提到，球團在季末大量啟用年輕球員，保住爭取季後賽門票的機會，歸功於他們的出色表現。

老虎這次4連戰吞下3敗，唯一勝場是前天11：8逆轉勝，李灝宇打出菜鳥球季代表作，不但5打數4安打、攻下3分打點，本季第10支全壘打更是一棒追平比數，成為老虎逆轉戰局的最大功臣。

官網指出，老虎25歲以下球員的OPS（整體攻擊指數）達到0.783，只落後小熊、皇家、勇士隊，在大聯盟排名第4，前天逆轉勝主要就是年輕球員主導，包括麥格尼格（Kevin McGonigle）、李灝宇、格林（Riley Greene），3人聯手包辦9分打點。

老虎前兩個球季都在季末衝刺階段充滿戲劇性，前年強勢反彈奪下外卡，去年失去分區領先優勢後奮力挽救外卡，本季戰績起伏不定，尤其5月只有6勝22敗成為致命傷，進入6月淪為美聯戰績最差球隊，始終未能從低潮中完全恢復，兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）也離隊，今天不敵白襪宣告正式出局。

老虎本季只剩最後6場比賽，明天回到主場對國民、海盜隊進行3連戰；官網指出，老虎被淘汰前一直保持頑強競爭姿態，但從現實看來，早已為此做好準備，是該把目光投向年輕一代了。

老虎 MLB 芝加哥

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