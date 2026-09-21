MLB／3A回歸殺瘋了！希恩29局飆39K僅失2分 道奇主帥：為生存而戰

道奇今日進行多項投手異動，前一戰先發的兩屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）被放進喪親名單，依規定球員可因此離隊3至7天，因此能否趕上例行賽最後一次先發將出現變數，因此剛被下放3A的希恩（Emmet Sheehan）獲得提前重返大聯盟的機會。此外，道奇也升上右投哈特（Kyle Hurt），並將哈佛森（Seth Halvorsen）下放3A。

正常情況下，球員遭下放後必須在小聯盟待滿15天才能再次回歸，不過由於這次是頂替喪親的史庫柏，因此希恩不受15天限制，得以提前回歸。

事實上，希恩自8月4日遭下放3A後，整體狀態明顯回升，期間甚至獲選太平洋岸聯盟單月最佳投手。上周他也曾短暫回到道奇，合計11.2局僅失1分，之後球團為了補進體力充足的投手，才又將他下放。

本季前26場登板都是先發的希恩，近5場登板橫跨3A與大聯盟，合計29局僅失2分，狂飆39次三振，三振率高達36.4％，期間僅出現8次保送。

今日道奇也安排左投崔爾（Jack Dreyer）擔任假先發，再由希恩接手長局數，最終主投5.1局無失分，只被敲出1支安打並狂飆9次三振。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，希恩確實仍在季後賽名單的討論範圍內，「希恩我們討論的人選之一，但如果他在季後賽有角色，那會是從牛棚出發。當你基本上是在為自己的生存而戰、努力替自己創造一個機會時，這就是我所看到的。他展現出那種急迫感，而我喜歡他現在相信自己球威的方式。」

值得一提的是，希恩則在前4次季後賽登板都有失分，不過後來成功調整，在世界大賽第3戰與決勝第7戰都完成無失分登板。談到再次轉任牛棚的可能性，希恩認為去年的經驗將帶來很大幫助，「擁有那段經驗真的幫助很大。如果再次回到那種角色，我已經知道自己需要做什麼，才能準備好進入比賽。」