MLB／意外被界外球打到臉部流血 布萊格曼IG發布受傷照片報平安

小熊隊今天以9：1擊敗紅人隊，穩住國聯外卡龍頭，但明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）意外被界外球打到臉部流血，立刻由防護員扶著退場休息，這一幕嚇壞隊友和球迷，他立刻被送往醫院接受檢查，等待進一步報告出爐。

小熊總教練康索（Craig Counsell）賽後表示，布萊格曼被擊中左側顴骨，就是眼睛下方的位置，鼻子有些出血、腫脹。這是一起非常可怕的意外，希望他平安無事。

這場比賽4局上，小熊3棒布許（Michael Busch）面對紅人中繼投手梅伊（Luis Mey），在球數2好1壞時，面對97英里內角速球，球棒碰成界外球，下一棒布萊格曼站在場邊根本來不及反應，被小白球直接命中，布許丟掉棒子蹲在地上，簡直不敢相信。

布萊格曼痛到在休息區前跑動，雙手扶著臉，防護員趕快上前拿毛巾讓他止血，全隊氣氛一度陷入低潮；布萊格曼後來在IG發布自己受傷的照片，眼睛腫脹無法睜開並有瘀青，臉頰上還有血跡，他說：「謝謝大家的關心，我會回來的。」

布許回想這一幕，形容一切發生太快，他說：「梅伊球速很快，球的反彈速度也很快，只要飛向頭部總是很嚇人；我們試圖專注比賽，但這很難做到，最重要是希望布萊格曼沒事。」