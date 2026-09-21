快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／意外被界外球打到臉部流血 布萊格曼IG發布受傷照片報平安

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小熊明星三壘手布萊格曼意外被界外球打到臉部流血，立刻被送往醫院接受檢查。 美聯社
小熊明星三壘手布萊格曼意外被界外球打到臉部流血，立刻被送往醫院接受檢查。 美聯社

2026名古屋亞運

小熊隊今天以9：1擊敗紅人隊，穩住國聯外卡龍頭，但明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）意外被界外球打到臉部流血，立刻由防護員扶著退場休息，這一幕嚇壞隊友和球迷，他立刻被送往醫院接受檢查，等待進一步報告出爐。

小熊總教練康索（Craig Counsell）賽後表示，布萊格曼被擊中左側顴骨，就是眼睛下方的位置，鼻子有些出血、腫脹。這是一起非常可怕的意外，希望他平安無事。

這場比賽4局上，小熊3棒布許（Michael Busch）面對紅人中繼投手梅伊（Luis Mey），在球數2好1壞時，面對97英里內角速球，球棒碰成界外球，下一棒布萊格曼站在場邊根本來不及反應，被小白球直接命中，布許丟掉棒子蹲在地上，簡直不敢相信。

布萊格曼痛到在休息區前跑動，雙手扶著臉，防護員趕快上前拿毛巾讓他止血，全隊氣氛一度陷入低潮；布萊格曼後來在IG發布自己受傷的照片，眼睛腫脹無法睜開並有瘀青，臉頰上還有血跡，他說：「謝謝大家的關心，我會回來的。」

布許回想這一幕，形容一切發生太快，他說：「梅伊球速很快，球的反彈速度也很快，只要飛向頭部總是很嚇人；我們試圖專注比賽，但這很難做到，最重要是希望布萊格曼沒事。」

布萊格曼 MLB 照片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／大都會一壘手頭部被隊友膝蓋重擊 林多嚇傻：彷彿人已不在

MLB／阿姆斯壯45轟追平史瓦柏 也追上大谷達成史上第10人罕見成就

2026球季7大最佳季前補強 藍鳥希斯領銜、紅襪三星齊入列

MLB／加盟道奇最慘一戰！史庫柏暴怒「手套、帽子全砸」：有時釋放是好事

相關新聞

MLB／老虎確定沒季後賽可打了！李灝宇4支0停在單季80安 最後6場再拚

效力老虎隊的台灣選手李灝宇，今天未能推進安打累積，4打數沒有安打，老虎終場以1：8不敵白襪隊。輸掉此戰，老虎確定今年季後賽絕望，例行賽最後兩波3連戰將在主場迎戰國民、海盜隊，李灝宇的2026年賽季剩下最後衝刺。

MLB／勇士近9年第7次分區封王 近57年第24次和道奇並列最強

勇士隊今天靠亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）致勝3分砲，又以4：2擊敗太空人隊，不但完成客場3連戰橫掃，也確定奪下國聯東區冠軍，近9年第7次分區封王。

MLB／紅襪驚奇賽季從撤換整車教練到闖進季後賽 鄭宗哲也參與14場

紅襪隊今天以1：5不敵光芒隊，但同日太空人隊輸球，仍讓紅襪鎖定季後賽門票。今年歷經季中換帥，昔日冠軍教頭柯拉（Alex Cora）下台，改由崔西（Chad Tracy）代掌兵符，率領紅襪成為史上第一支賽季前78場吞下46敗，最終還能取得5成以上勝率的球隊。

MLB／阿姆斯壯45轟追平史瓦柏 也追上大谷達成史上第10人罕見成就

小熊隊明星中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今天5局上轟出兩分砲，本季第45轟出爐，追平費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打王，小熊終場9：1大勝紅人隊，穩住國聯外卡排名第1。

MLB／意外被界外球打到臉部流血 布萊格曼IG發布受傷照片報平安

小熊隊今天以9：1擊敗紅人隊，穩住國聯外卡龍頭，但明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）意外被界外球打到臉部流血，立刻由防護員扶著退場休息，這一幕嚇壞隊友和球迷，他立刻被送往醫院接受檢查，等待進一步報告出爐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。