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MLB／勇士近9年第7次分區封王 近57年第24次和道奇並列最強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊確定奪下國聯東區冠軍，近9年第7次分區封王。 美聯社
勇士隊確定奪下國聯東區冠軍，近9年第7次分區封王。 美聯社

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勇士隊今天靠亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）致勝3分砲，又以4：2擊敗太空人隊，不但完成客場3連戰橫掃，也確定奪下國聯東區冠軍，近9年第7次分區封王。

國聯3個分區冠軍都已出爐，若從目前戰況看來，季後賽前兩號種子將是釀酒人、道奇隊，也就是勇士必須從30日開打的外卡系列賽打起，美聯還未產生分區冠軍。

太空人老將亞土維（Jose Altuve）今天4局下轟出陽春砲，攻下全場第1分；勇士前5局面對太空人先發投手布朗（Hunter Brown），只出現3支安打，吞下10次三振。

6局上戰況發生變化，太空人換上第2任投手金恩（Bryan King），先投出保送，再被連續揮出3支安打，面對4名打者失4分退場，亞斯川斯基本季第12轟攻下勝利打點；太空人8局下靠迪亞茲（Yainer Diaz）陽春砲追回1分，還是無法挽回戰局。

勇士2018到23年完成分區6連霸，前年以外卡身分闖進季後賽，去年分區排名掉到第4，今年在新總教練魏斯（Walt Weiss）領軍下，重新登上國聯東區龍頭；反觀太空人吞下3連敗後，在美聯西區落後遊騎兵隊1場勝差，外卡排名和藍鳥隊並列第4， 落後白襪隊3場勝差，爭取季後賽門票相當不利。

魏斯說：「必須先打進季後賽，然後全力一搏，這次3連戰橫掃對手的過程中，真正感受到全隊表現提升到新的高度，我們必須保持這種氣勢，繼續全速前進。」

大聯盟從1969年實施分區賽制以來，勇士、道奇隊都拿下24座分區冠軍，這一成績在大聯盟所有球隊中並列第一。

道奇 勇士 MLB

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