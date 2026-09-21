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MLB／紅襪驚奇賽季從撤換整車教練到闖進季後賽 鄭宗哲也參與14場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪歷經季中換帥仍鎖定季後賽門票。 法新社
紅襪歷經季中換帥仍鎖定季後賽門票。 法新社

2026名古屋亞運

紅襪隊今天以1：5不敵光芒隊，但同日太空人隊輸球，仍讓紅襪鎖定季後賽門票。今年歷經季中換帥，昔日冠軍教頭柯拉（Alex Cora）下台，改由崔西（Chad Tracy）代掌兵符，率領紅襪成為史上第一支賽季前78場吞下46敗，最終還能取得5成以上勝率的球隊。

紅襪今天在等待太空人的戰果出爐後，確定季後賽門票到手，休息室噴起香檳、啤酒，還有雪茄帶來的煙霧繚繞。不是分區冠軍、僅排美聯第5種子，這樣的慶祝是否太過奢侈？崔西回應：「他們不接受『不行』這個答案。」

崔西執教期間打下74勝55敗、勝率5成74，帶領紅襪開低走高，最終取得季後賽門票，崔西說：「當你像我們一樣努力、一樣拚戰，最終取得門票，我想你根本不會在意是怎麼晉級的，重點是季後賽門票到手了。」

紅襪今年一路走來確實很有故事，4月26日那一天，一台來自租賃公司「Coaches4hire」的廂型車，從紅襪客場下榻飯店接走包括柯拉在內的6位教練，海嘯級異動掀起震盪，而當時紅襪戰績只有10勝17敗。

紅襪升上3A總教練崔西代掌兵符，戰績真正起飛的時間點是在7月的15連勝，美聯分區排名從第5衝上第3，台灣好手鄭宗哲也在6月底升上大聯盟，參與14場比賽。

紅襪跟進光芒、洋基隊的行列，連兩年美東3隊（2025年為藍鳥、洋基、紅襪）挺進季後賽，今年美東還有藍鳥一息尚存，晉級之路還未完全絕望。

紅襪 鄭宗哲 MLB

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