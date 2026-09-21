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MLB／老虎確定沒季後賽可打了！李灝宇4支0停在單季80安 最後6場再拚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣好手李灝宇。路透
台灣好手李灝宇。路透

2026名古屋亞運

效力老虎隊的台灣選手李灝宇，今天未能推進安打累積，4打數沒有安打，老虎終場以1：8不敵白襪隊。輸掉此戰，老虎確定今年季後賽絕望，例行賽最後兩波3連戰將在主場迎戰國民、海盜隊，李灝宇的2026年賽季剩下最後衝刺。

李灝宇此役擔任三壘手、第三棒，4打席都空手而歸，包括2次三振和2顆飛球出局，本季安打數停留80安。

白襪第四局兩出局後道爾（Brenton Doyle）打向三壘方向，李灝宇球沒拿穩，多墊了一步再傳已來不及，紀錄為內野安打，而白襪攻勢獲得延續，隨後就由安托納西（Sam Antonacci）、提爾（Kyle Teel）安打串連，單局攻下3分。

白襪逐步擴大優勢，終場以8：1擊敗老虎，白襪戰績80勝76敗，老虎則是73勝83敗，就算最後6場全勝也追不上目前排名美聯外卡第3的白襪。

老虎 MLB 白襪

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