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MLB／大谷翔平季後賽恢復神勇？官網：最多只剩5場重新適應節奏
道奇隊今天以10：4大勝巨人隊，例行賽只剩最後7場比賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後被問到大谷翔平何時回歸的問題，他說：「很有可能在下個系列賽見到他。」
道奇明天繼續在主場和巨人交手、後天休兵，23日起對教士隊展開3連戰，26日作客舊金山進行本季最後一個系列賽，接著就是10月4日季後賽首戰，從分區系列賽打起，對手可能是勇士、費城人隊的勝隊。
大谷翔平因為右手臂二頭肌和左膝傷勢，正在15天傷兵名單，起算日可回溯至9日，意味最快24日對教士之戰重返前線，由於已經停止投球，回歸後只擔任打者。
大谷今天在道奇球場進行跑壘測試，並使用高性能發球機進行打擊練習，羅伯茲認為他揮棒30到40次感覺良好，道奇官網指出：「大谷重返道奇打線先發打線的日子，或許已近在咫尺。」
大谷目前30轟、80支全壘打仍是道奇雙冠王，OPS（整體攻擊指數）達0.902，進入傷兵名單前24戰期間，正在嘗試增加投球強度，打擊率只有1成98（96次打數19支安打），並被三振34次。
官網特別提到，大谷目前打擊訓練進展順利，若在24日符合資格時回歸，季後賽前只剩5場比賽重新適應大聯盟的比賽節奏；儘管道奇最近16場比賽有15場缺少大谷，但少了這位全隊最強打者，依然找到比賽狀態獲得13勝3敗。
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