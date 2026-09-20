MLB／9月打擊率近4成！道奇貝茲「鐵支」又追平生涯紀錄：我還有能力

今日擔任第一棒的道奇球星貝茲（Mookie Betts），面對巨人單場「鐵支」、貢獻2分打點並跑回2分，幫助道奇以10：4大勝，更將個人連續至少3安場次推進至3場，追平生涯最長紀錄，5次打擊全部上壘，則是他自2024年4月17日以來首度達成。

「我知道自己還有這個能力，我知道它一直藏在某個地方。所以就是繼續前進，繼續把基礎打好，然後讓比賽自然發展。有些人正在打得很好，有些人沒有，我認為這就是這條打線美妙的地方。」

貝茲進一步表示，「只要有幾個人開始進入狀況，這裡就有幾名球員能夠扛著球隊前進。你永遠不知道，每一天都可能是不同的人跳出來。」

事實上，貝茲從2023年7月8日後，首度單場出現3支長打；加上最近3場比賽都至少敲出3安，也追平他2021年7月11日至17日締造的生涯最長紀錄。進入9月後，更繳出.397／.493／.794的恐怖打擊三圍，並以20分打點高居全隊第一；若將時間拉長至最近39場比賽，他的OPS更高達1.008。

對此，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，實際打出成績對貝茲建立信心格外重要，「我認為他必須真的做到，才會相信自己，而不是單純保持信心、相信事情自然會發生。他就是這種類型的球員。」

「大概一個月前，他開始敲出一些安打和長打，接著就在這個基礎上一路累積。現在不管把他排在哪個棒次、面對誰、處於什麼情況，他都能繳出很好的打席。」羅伯茲補充道。