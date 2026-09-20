MLB／大都會菜鳥打率曾只.091 如今竟靠一支「鳥鳥安」超隊史紀錄

大都會菜鳥外野手班吉（Carson Benge）今日面對費城人繳出本季第12場「猛打賞」，安打數更累積156支，正式超越「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）2019年菜鳥球季的155安，締造大都會隊史新人單季最多安打紀錄，更有趣的是，創紀錄的安打竟是一支不起眼的「幸運內野安打」。

回顧當時，班吉在7局下先用一支斷棒飛球落在右中外野形成安打，追平阿隆索紀錄。僅隔一局，他面對投手時出現收棒不及的揮擊，球緩慢滾向三壘線，最終恰好停留在界內形成帶有1分打點的內野安，讓他正式獨居大都會隊史新人第一。

儘管創紀錄的安打並不算漂亮，班吉賽後被問到是否因此遭隊友虧了一番，他笑著給出相當霸氣的答案，「沒有，我才不在乎。他們又沒有這項紀錄。」

談到自己的名字超越阿隆索、登上大都會新人紀錄榜首，班吉坦言意義非凡，「看到曾經在這裡打球的所有人、所有偉大的球員，以及曾經以菜鳥身分在這裡開始生涯的那些球員，現在能夠由我擁有這項紀錄，真的非常特別。真的很不可思議。即使我們已經出局，我們仍然擁有全世界最棒的球迷，能夠看到那樣的場面真的很酷。」

事實上，班吉的菜鳥季初其實相當慘淡，打擊率最低甚至跌到僅.091，前20場比賽打擊率.136，截至4月底也只有.189，但即使遭遇生涯第一個大聯盟低谷，他始終沒有懷疑自己是否有能力站在這個舞台。

「我進入大聯盟時就知道自己屬於這裡。剛開始確實有一段時間非常辛苦，但我就是堅持自己的道路，每天繼續努力，而現在終於也讓其他人看到，我確實屬於這裡。這某種程度上證明了我很堅韌，對吧？我不會讓那些事情把自己擊倒。就是一直保持冷靜，不要太過在意結果，一天一天去面對。」

不過，班吉隨後打出.294打擊率，逐漸站穩大都會中心打線位置，目前打擊三圍則來到.276／.339／.420，另有19轟、61分打點以及22次盜壘。