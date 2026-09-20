快訊

陷火海「全面燃燒」！台中大里路邊火燒車 轎車駕駛座有1焦屍

又有熱帶擾動發展！連假後期恐影響台灣 中秋賞月機率曝光

亞運軟網／金牌戰又不敵日本 中華男團連兩屆銀牌作收

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大都會菜鳥打率曾只.091 如今竟靠一支「鳥鳥安」超隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會菜鳥班吉安打數累積156支，正式超越阿隆索，創紀錄的安打更是一支不起眼的「幸運內野安打」。 美聯社。
大都會菜鳥班吉安打數累積156支，正式超越阿隆索，創紀錄的安打更是一支不起眼的「幸運內野安打」。 美聯社。

2026名古屋亞運

大都會菜鳥外野手班吉（Carson Benge）今日面對費城人繳出本季第12場「猛打賞」，安打數更累積156支，正式超越「北極熊」阿隆索Pete Alonso）2019年菜鳥球季的155安，締造大都會隊史新人單季最多安打紀錄，更有趣的是，創紀錄的安打竟是一支不起眼的「幸運內野安打」。

回顧當時，班吉在7局下先用一支斷棒飛球落在右中外野形成安打，追平阿隆索紀錄。僅隔一局，他面對投手時出現收棒不及的揮擊，球緩慢滾向三壘線，最終恰好停留在界內形成帶有1分打點的內野安，讓他正式獨居大都會隊史新人第一。

儘管創紀錄的安打並不算漂亮，班吉賽後被問到是否因此遭隊友虧了一番，他笑著給出相當霸氣的答案，「沒有，我才不在乎。他們又沒有這項紀錄。」

談到自己的名字超越阿隆索、登上大都會新人紀錄榜首，班吉坦言意義非凡，「看到曾經在這裡打球的所有人、所有偉大的球員，以及曾經以菜鳥身分在這裡開始生涯的那些球員，現在能夠由我擁有這項紀錄，真的非常特別。真的很不可思議。即使我們已經出局，我們仍然擁有全世界最棒的球迷，能夠看到那樣的場面真的很酷。」

事實上，班吉的菜鳥季初其實相當慘淡，打擊率最低甚至跌到僅.091，前20場比賽打擊率.136，截至4月底也只有.189，但即使遭遇生涯第一個大聯盟低谷，他始終沒有懷疑自己是否有能力站在這個舞台。

「我進入大聯盟時就知道自己屬於這裡。剛開始確實有一段時間非常辛苦，但我就是堅持自己的道路，每天繼續努力，而現在終於也讓其他人看到，我確實屬於這裡。這某種程度上證明了我很堅韌，對吧？我不會讓那些事情把自己擊倒。就是一直保持冷靜，不要太過在意結果，一天一天去面對。」

不過，班吉隨後打出.294打擊率，逐漸站穩大都會中心打線位置，目前打擊三圍則來到.276／.339／.420，另有19轟、61分打點以及22次盜壘。

大都會 MLB 阿隆索 Pete Alonso 費城人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／李灝宇5支2、第3次單場3K 新人球季安打數突破80支

旅美好手李灝宇今天再戰白襪隊，5次打數揮出2支安打，但也吞下3次三振，老虎全場只得1分，終場以1：3落敗；他昨天不但轟出生涯第10支全壘打，也締造生涯首次單場4安紀錄，今天追加兩支安打後，總安打數已達80支，打擊率升至2成66。

MLB／李灝宇想的不只生存而是更強 球評大讚：已是對手必須正視的威脅

效力老虎隊的台灣好手李灝宇，菜鳥球季打得精彩，美國媒體也越來越常將焦點放在他身上，轉播單位Detroit SportsNet今天賽前的話題帶到李灝宇，球評德克斯（Andy Dirks）說，李灝宇已經成為對手眼中具有威脅的存在。

MLB／帕赫斯23日對教士準備復出 大谷翔平揮棒強度也達100%

道奇隊今天在洛杉磯主場對巨人隊賽前4小時，外野手帕赫斯（Andy Pages）進行特訓，模擬實戰演練攻守、跑壘，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，帕赫斯感覺很好，23日對教士隊3連戰首戰可望復出。

MLB／最快例行賽最後一戰才能回歸！賈吉緊要時刻不對勁覺得沮喪

「法官」賈吉（Aaron Judge）17日對雙城隊之戰因右小腿拉傷退場，前天又進入傷兵名單，對此感到很沮喪，儘管他未明確透露具體嚴重程度，但也不排除趕上季後賽的可能性。

MLB／9月打擊率近4成！道奇貝茲「鐵支」又追平生涯紀錄：我還有能力

今日擔任第一棒的道奇球星貝茲（Mookie Betts），面對巨人單場「鐵支」、貢獻2分打點並跑回2分，幫助道奇以10：4大勝，更將個人連續至少3安場次推進至3場，追平生涯最長紀錄，5次打擊全部上壘，則是他自2024年4月17日以來首度達成。

MLB／大都會菜鳥打率曾只.091 如今竟靠一支「鳥鳥安」超隊史紀錄

大都會菜鳥外野手班吉（Carson Benge）今日面對費城人繳出本季第12場「猛打賞」，安打數更累積156支，正式超越「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）2019年菜鳥球季的155安，締造大都會隊史新人單季最多安打紀錄，更有趣的是，創紀錄的安打竟是一支不起眼的「幸運內野安打」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。