MLB／ 千打點更追上大谷翔平！守護者拉米瑞茲寫隊史唯二：重點是贏球

守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）今日6局下敲出陽春砲，完成大聯盟生涯第1000分打點，成為隊史繼名人堂傳奇艾佛瑞爾（Earl Averill）後，第2位達成千打點里程碑的球員，最終球隊以5：3逆轉擊敗運動家。

「非常重要的是，我要感謝上帝，讓我有機會在這個球團打球，並且能夠達成這項成就。但最重要的是，我們今天贏球了，因為你們都知道，我真正想在這裡做到的事情，就是贏球。」

事實上，昨日才剛度過34歲生日的拉米瑞茲本季並不順遂，不僅開季一度陷入低潮，6月17日面對老虎時又在一次強力揮棒中造成左手骨折，3天後接受手術，也因此生涯第2度進入傷兵名單，缺席30場比賽。

即使近期狀態逐漸回升，拉米瑞茲仍坦言自己的身體距離100％還有一段距離，「我每天都還在努力處理。我每天都必須繼續在訓練室進行治療，因為這種傷就是這樣，有一天你可能感覺很好，隔天可能又沒那麼舒服，但你就是必須繼續拚下去。」

另外，澳洲狀元巴札納（Travis Bazzana）被問到拉米瑞茲最令他印象深刻的地方，「就是他每天出現時的樣子。只要站進場內，他就全力以赴。他會全速跑過一壘、努力完成每一次守備，飛撲之後再用盡全力把球傳出去。沒有任何事情是他會放鬆去做的，而且他一直都在尋找最好的自己。他對自己的標準非常高，而且日復一日都維持著這樣的態度，比任何人都更加努力。」

巴札納更指出，許多球員打了13、14年後，隨著賺到足夠的錢、打破無數紀錄，投入程度或許會逐漸下降，但拉米瑞茲完全不是如此，「你已經賺了很多錢，也打破了很多紀錄，但他的努力程度從來沒有下降。」

守護者總教練沃特（Stephen Vogt）賽後也對拉米瑞茲的成就讚嘆不已，「我喜歡用這種整數來看，等於10年、每年100分打點。當你用這種方式拆解，就會知道他完成的事情有多不可思議，而且他甚至還遠遠沒有結束。很少有人能夠做到，很高興我能在這裡親眼見證。」

自2017年以來，拉米瑞茲累積666支長打，是同期所有大聯盟球員之最；他也成為現役第12位突破生涯1000打點的球員，目前拉米瑞茲距離艾佛瑞爾的隊史打點紀錄僅差84分，未來甚至有機會在多項進攻數據上超越這位1929年至1939年效力克里夫蘭的名人堂球星。

根據《ESPN》統計，拉米瑞茲此役達成生涯第38場同場「全壘打＋盜壘」，追平大谷翔平並列現役第2，僅次於楚奧特（Mike Trout）的40場。