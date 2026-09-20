MLB／25年前奪冠球員到場帶來魔力？史密斯再見兩分砲擊垮洋基

響尾蛇隊今天在主場「大通球場」舉行2001年世界大賽冠軍致敬儀式，當年封王球員大部分都親臨現場，參加25周年慶典，響尾蛇也在9局下靠史密斯（Pavin Smith）轟出再見兩分砲，以5：3擊敗洋基隊，爭取國聯外卡還有一線生機，讓爆滿47918名球迷嗨到最高點。

響尾蛇2001年世界大賽以4勝3敗扳倒洋基，不但奪下隊史至今唯一冠軍，也讓洋基挑戰4連霸夢碎；當年第7戰9局下從李維拉（Mariano Rivera）手中揮出再見安打的岡薩雷茲（Luis Gonzalez），以及共享世界大賽MVP的兩大強投「巨怪」強森（Randy Johnson）、席林（Curt Schilling），今天都出席盛會，接受滿場球迷歡呼。

響尾蛇刻意挑選對洋基3連戰的周六晚上舉行這項儀式，兩隊三度打平，史密斯9局下代打建功，砲轟洋基第4任投手富爾默（Michael Fulmer），本季第3支全壘打為球隊打下江山，目前在國聯外卡排名第4，落後費城人隊4場勝差，拚季後賽門票還未完全絕望。

響尾蛇主場天今天湧進本季最多觀眾，本季因傷缺席兩個月、賽前打擊率只有1成63的史密斯成為贏球最大功臣，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）一直跟媒體掛保證，史密斯具備出色的打擊能力，今天比賽結果成為最佳證明，笑說：「現場也許瀰漫某種屬於響尾蛇的魔力，因為許多隊史傳奇球星都來了。」

史密斯也說：「岡薩雷茲25年前揮出再見安打，今天也能做到真是太酷了，全場座無虛席，氣氛就像季後賽一樣。」

洋基輸球後，在美聯東區落後光芒隊5場勝差，也讓光芒分區封王魔術數字降到4。