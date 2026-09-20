MLB／防禦率1.94還怪自己！洋基少主6局僅1責失仍扛敗：這場算我的

洋基今日以3：5不敵響尾蛇，少主斯萊特勒（Cam Schlittler）先發6局被敲3支安打、失3分且只有1分責失，然而比賽後他仍對自己的表現耿耿於懷，甚至主動將敗戰責任攬到自己身上。

5局下，斯萊特勒面對塔瓦（Tim Tawa）的短打時發生守備失誤，隨後被勞拉爾（Jordan Lawlar）敲出2分三壘安打，讓洋基原本2：1的領先遭到逆轉；6局上洋基重新取得3：2領先，斯萊特勒卻在下個半局突然遭遇控球問題，一度連續投出8顆壞球，讓響尾蛇再次將比分扳成3：3，他也在投完6局後結束任務。

事實上，這也是斯萊特勒自8月4日以來首度單場失掉超過1分，即使其中2分並非責失，他仍不願替自己找藉口。

「我不會說自己真的給了球隊贏球的機會。這場某種程度上算我的，所以我會承擔責任。我在那裡發生失誤，讓對手拿下2分。我的意思是，這就是棒球，但沒錯，這場算我的。」

最終洋基9局下遭史密斯（Pavin Smith）代打轟出致勝2分砲，以3：5吞下敗仗。洋基戰績來到89勝65敗，在例行賽僅剩7場的情況下，仍落後美東龍頭光芒5場，光芒封王魔術數字也降至4。

「我會準備好的。我的意思是，我們還有機會，但我們真的得拚盡全力才行。我們的期待就是打進季後賽，而我們的期待就是贏得冠軍，這才是我在乎的事情。」斯萊特勒對此強調。

斯萊特勒本季戰績來到14勝6敗、防禦率僅1.94，32場先發中多達22場責失不超過1分，寫下洋基隊史最佳紀錄。

更驚人的是他在客場的宰制力，生涯前17場客場先發防禦率僅1.16，在大聯盟歷史上高居第3，只有1968年的傳奇強投吉布森（Bob Gibson）與1914年的韓德里克斯（Claude Hendrix）更低。

不僅如此，若斯萊特勒最終將防禦率維持在2.00以下，他將成為21世紀僅第9位單季達成的投手。