快訊

川普對習近平態度丕變原因曝！川習會倒數5天 專家預測最大成果

北市阜杭豆漿暗夜起火！58消防員急撲救 起火原因待查

一中商圈補習班起火 住戶吸菸燃燒垃圾桶 學生「推擠」疏散畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／防禦率1.94還怪自己！洋基少主6局僅1責失仍扛敗：這場算我的

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基今日以3：5不敵響尾蛇，斯萊特勒先發6局被敲3支安打、失3分且只有1分責失，主動將敗戰責任攬到自己身上。 法新社。
洋基今日以3：5不敵響尾蛇，斯萊特勒先發6局被敲3支安打、失3分且只有1分責失，主動將敗戰責任攬到自己身上。 法新社。

2026名古屋亞運

洋基今日以3：5不敵響尾蛇，少主斯萊特勒（Cam Schlittler）先發6局被敲3支安打、失3分且只有1分責失，然而比賽後他仍對自己的表現耿耿於懷，甚至主動將敗戰責任攬到自己身上。

5局下，斯萊特勒面對塔瓦（Tim Tawa）的短打時發生守備失誤，隨後被勞拉爾（Jordan Lawlar）敲出2分三壘安打，讓洋基原本2：1的領先遭到逆轉；6局上洋基重新取得3：2領先，斯萊特勒卻在下個半局突然遭遇控球問題，一度連續投出8顆壞球，讓響尾蛇再次將比分扳成3：3，他也在投完6局後結束任務。

事實上，這也是斯萊特勒自8月4日以來首度單場失掉超過1分，即使其中2分並非責失，他仍不願替自己找藉口。

「我不會說自己真的給了球隊贏球的機會。這場某種程度上算我的，所以我會承擔責任。我在那裡發生失誤，讓對手拿下2分。我的意思是，這就是棒球，但沒錯，這場算我的。」

最終洋基9局下遭史密斯（Pavin Smith）代打轟出致勝2分砲，以3：5吞下敗仗。洋基戰績來到89勝65敗，在例行賽僅剩7場的情況下，仍落後美東龍頭光芒5場，光芒封王魔術數字也降至4。

「我會準備好的。我的意思是，我們還有機會，但我們真的得拚盡全力才行。我們的期待就是打進季後賽，而我們的期待就是贏得冠軍，這才是我在乎的事情。」斯萊特勒對此強調。

斯萊特勒本季戰績來到14勝6敗、防禦率僅1.94，32場先發中多達22場責失不超過1分，寫下洋基隊史最佳紀錄。

更驚人的是他在客場的宰制力，生涯前17場客場先發防禦率僅1.16，在大聯盟歷史上高居第3，只有1968年的傳奇強投吉布森（Bob Gibson）與1914年的韓德里克斯（Claude Hendrix）更低。

不僅如此，若斯萊特勒最終將防禦率維持在2.00以下，他將成為21世紀僅第9位單季達成的投手。

MLB 洋基 響尾蛇 Cam Schlittler 萊特

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／李灝宇5支2、第3次單場3K 新人球季安打數突破80支

旅美好手李灝宇今天再戰白襪隊，5次打數揮出2支安打，但也吞下3次三振，老虎全場只得1分，終場以1：3落敗；他昨天不但轟出生涯第10支全壘打，也締造生涯首次單場4安紀錄，今天追加兩支安打後，總安打數已達80支，打擊率升至2成66。

MLB／李灝宇想的不只生存而是更強 球評大讚：已是對手必須正視的威脅

效力老虎隊的台灣好手李灝宇，菜鳥球季打得精彩，美國媒體也越來越常將焦點放在他身上，轉播單位Detroit SportsNet今天賽前的話題帶到李灝宇，球評德克斯（Andy Dirks）說，李灝宇已經成為對手眼中具有威脅的存在。

MLB／帕赫斯23日對教士準備復出 大谷翔平揮棒強度也達100%

道奇隊今天在洛杉磯主場對巨人隊賽前4小時，外野手帕赫斯（Andy Pages）進行特訓，模擬實戰演練攻守、跑壘，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，帕赫斯感覺很好，23日對教士隊3連戰首戰可望復出。

MLB／最快例行賽最後一戰才能回歸！賈吉緊要時刻不對勁覺得沮喪

「法官」賈吉（Aaron Judge）17日對雙城隊之戰因右小腿拉傷退場，前天又進入傷兵名單，對此感到很沮喪，儘管他未明確透露具體嚴重程度，但也不排除趕上季後賽的可能性。

MLB／25年前奪冠球員到場帶來魔力？史密斯再見兩分砲擊垮洋基

響尾蛇隊今天在主場「大通球場」舉行2001年世界大賽冠軍致敬儀式，當年封王球員大部分都親臨現場，參加25周年慶典，響尾蛇也在9局下靠史密斯（Pavin Smith）轟出再見兩分砲，以5：3擊敗洋基隊，爭取國聯外卡還有一線生機，讓爆滿47918名球迷嗨到最高點。

MLB／防禦率1.94還怪自己！洋基少主6局僅1責失仍扛敗：這場算我的

洋基今日以3：5不敵響尾蛇，少主斯萊特勒（Cam Schlittler）先發6局被敲3支安打、失3分且只有1分責失，然而比賽後他仍對自己的表現耿耿於懷，甚至主動將敗戰責任攬到自己身上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。