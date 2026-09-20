MLB／加盟道奇最慘一戰！史庫柏暴怒「手套、帽子全砸」：有時釋放是好事

道奇今日派出賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）登板，僅投5局被敲8支安打、失掉4分，不僅追平加盟道奇後最短先發局數，失分更創下轉戰洛杉磯後單場新高，但最終仍以10：4擊敗巨人。然而，史庫柏退場罕見在休息區情緒爆發，將手套、帽子用力摔向牆面，甚至把身旁物品砸地的畫面也被曝光。

史庫柏此役投得相當辛苦，前兩局雖然成功守住，但都有在2出局後送出保送。3局上面對貝里科托（Victor Bericoto）時，他在滿球數後一顆速球失投到紅中，被對方逮中轟出425英尺的2分砲，將比分扳平。

回到休息區後，史庫柏顯然對自己的投球內容相當不滿，他先將手中的手套、帽子朝牆面猛摔，接著又把附近物品掃落一地，談到此役最大的問題，史庫柏直言出在速球控球。

「我的速球控球不太好，沒辦法把球投到內角高的位置，有時候把球拉得太低，有時候又推得太高。我認為投球幾乎所有事情都建立在速球控球上，而我今天的速球控球並不好。很明顯，我今天投得並不好，但打線、守備和牛棚真的幫了我大忙。這就是好球隊會做的事情，他們會互相幫忙，贏下系列賽、贏下比賽，所以我要向他們致敬。」

至於為何在休息區如此激動，史庫柏坦言，正因為清楚自己應該能投出什麼樣的水準，卻無法在場上執行出來，才讓挫折感一次爆發，「我知道自己的投球水準和能力，所以當我沒辦法執行出來時，就會感到很煩躁。有時候你就是需要把情緒表現出來。我相信不要一直把它悶在心裡，而是把它釋放出來，然後重新切換狀態。」

所幸道奇打線此役徹底替史庫柏解圍，全場敲出15支安打、攻下10分，其中貝茲（Mookie Betts）單場狂敲4安，包括3支二壘安打；牛棚接手後同樣力保不失，讓史庫柏收下本季第11勝。