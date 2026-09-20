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MLB／ 勇士防禦率0.56牛棚「跳級復出」主帥不排除蘇亞雷斯季後賽登板
勇士牛棚大將蘇亞雷斯（Robert Suarez）的傷勢恢復傳出進展。根據《MLB.com》報導，他預計在明日代表3A出戰復健賽，並希望他能趕上季後賽開打。
談到蘇亞雷斯目前的復健進度，勇士總教練魏斯（Walt Weiss）表示，球隊每天都會重新評估他的身體狀況，但目前為止一切進展順利，「我們每天都會重新評估他的狀況，但目前一切都很順利。他整個復健過程的進展都很好，所以我不預期會發生什麼問題，但你永遠不知道。如果能看到他先在大聯盟比賽中登板，那當然很好，但我不確定，我不確定這件事是否會發生。」
此外，魏斯也不排除蘇亞雷斯睽違3個月後首次面對大聯盟打者，就直接發生在季後賽。「有這個可能。我不知道，以我們今天坐在這裡的情況來看，我不知道最後會如何發展。我認為所有選項都有可能。」
現年35歲的蘇亞雷斯此前曾為教士效力數季，大聯盟生涯例行賽防禦率為2.60，今年則是效力勇士的第一個球季。然而受到手肘發炎困擾，蘇亞雷斯自6月中旬後就沒有再於大聯盟登板，不過受傷前表現相當出色，出賽31場，拿下4勝、4次救援成功，防禦率僅0.56。
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