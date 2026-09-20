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MLB／教士季後賽前拉警報！牛棚大將復健賽慘爆 2戰只抓1出局狂失9分

聯合新聞網／ 綜合報導
教士牛棚大將亞當連續兩場3A登板都遭重擊，最新一戰甚至只抓到1個出局數就狂失4分。 法新社。
教士牛棚大將亞當連續兩場3A登板都遭重擊，最新一戰甚至只抓到1個出局數就狂失4分。 法新社。

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教士近期氣勢相當火燙，近11戰拿下10勝，9月至今15場比賽也贏下12場，根據《FanGraphs》計算，晉級季後賽的機率已來到96.0％。然而因肩膀拉傷缺陣超過2個月的牛棚大將亞當（Jason Adam），復健之路卻出現隱憂，最近連續兩場3A登板都遭到重擊，最新一戰甚至只抓到1個出局數就狂失4分。

昨日亞當在第7局登板，結果面對首名打者就被轟出全壘打，隨後又被敲出三壘安打並送出保送，最終僅抓到1個出局數，就被敲3支安打、送出1次保送，失掉4分，另有1次三振，隨即被換下場。此役他總計投出18球，其中10球為好球，最終球隊以7：14落敗。

更令人擔心的是，這已是亞當連續第2場復健賽遭到重擊。周四登板時，他甚至連1個出局數都沒能抓到，就被敲出4支安打、投出1次保送，一口氣狂失5分。

總結來說，亞當近兩場復健賽合計僅取得1個出局數，就被敲出7支安打、送出2次保送並狂失9分。值得注意的是，亞當目前四縫線速球均速仍維持在93英里左右，與他本季在大聯盟時的球速相近，不過與去年入選明星賽時相比，大約下降1英里。

亞當在肩傷之前，本季累積投32.1局，防禦率2.51；而在2024至2025兩個球季合計139局中，更繳出1.94的優異防禦率，是教士牛棚的重要戰力。

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