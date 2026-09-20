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MiLB／鄧愷威持續宰制3A 下放後累計4局12上12下
休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威，持續宰制小聯盟（MiLB），今天又是中繼1局無失分；自下放3A以來累計投4局、12上12下，沒有讓打者上壘過。
太空人隊3A今天對上運動家隊3A，採取投手車輪戰，鄧愷威在8局上登板，以15球投出3上3下，先投出三振，隨後製造1次滾地球、1次一壘飛球出局，最快球速來到94.3哩（約152公里）。
太空人隊3A最終以7比0勝出，鄧愷威已連4場出賽未失分，賽後防禦率下降到2.51；自9月7日從大聯盟下放以來，鄧愷威4次登板、累計4局未讓人上壘，投出5次三振。
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