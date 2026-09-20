MLB／艾瓦瑞茲挑戰三冠王仍不夠格MVP？ 美媒力挺光芒卡米奈羅

挑戰「三冠王」的太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擁有出色的打擊數據，不過在2026年美聯MVP競爭中，有美媒認為真正值得獎項的，應該是光芒22歲三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）。

卡米奈羅本季不僅以強大火力帶領光芒衝上美聯前段班，更幾乎每天鎮守三壘；相較之下，艾瓦瑞茲雖打出驚人的進攻表現，但大多數時間擔任指定打擊。若將長打能力、守備、球隊表現以及9月關鍵時刻的貢獻全部納入考量，美媒認為卡米奈羅擁有更全面的MVP競爭條件。

截至目前，卡米內羅打擊率.277、上壘率.364、長打率.531，OPS為.895，另有41轟、97分打點與95得分，其中全壘打高居美聯第一，打點排名第三。進階擊球數據同樣相當出色，平均擊球初速達92.8英里，強勁擊球率49.9％，Barrel率則為13.1％。

不過若單純比較打擊，艾瓦瑞茲確實更勝一籌，.312打擊率、.429上壘率以及高達1.026的OPS，另外敲出40轟、99分打點。這些數據也讓他在MVP討論中占有重要位置。MLB近期報導也指出，艾瓦瑞茲不僅進入MVP競爭，更仍在挑戰打擊三冠王。

然而美媒認為，MVP的評選不應自動成為「聯盟最佳指定打擊」的獎項。卡米奈羅本季先發時全部都有上場守備，相較之下，截至9月中旬，艾瓦瑞茲已有126場以指定打擊身分先發。

根據《Baseball Savant》目前最新Statcast數據，卡米奈羅本季整體FRV實際為-8；另外，他的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為-12，其中守備範圍（Range）貢獻-9、防守臂力（Arm）則為0，顯示Statcast對他的守備評價仍低於聯盟平均。根據《Baseball-Reference》數據，他本季的Defensive Runs Saved（DRS）與Rfield皆為+2。

太空人重砲艾瓦瑞茲挑戰「三冠王」。 路透

因此，卡米奈羅的守備本身並不能被視為他競逐MVP的明顯優勢，但與本季絕大多數時間擔任指定打擊的艾瓦瑞茲相比，他仍長時間負擔三壘守備工作，在提供中心打線火力之餘，也必須承擔場上的守備任務。

除此之外，卡米奈羅不僅出賽154場，多於艾瓦瑞茲151場；另一項明顯進步則是選球，他已獲得78次保送，相較2025年的41次幾乎翻倍，上壘率也因此提升超過50個百分點，同時仍維持頂尖長打火力。

不僅如此，原文統計時，光芒戰績94勝60敗，不僅已經取得季後賽門票，得失分差更來到+79；太空人則是77勝78敗，得失分差-57。

但這並不代表戰績普通球隊的球員就不能獲得MVP。美媒也承認艾瓦瑞茲的表現完全值得被納入討論，只是當兩名候選人都突破40轟、逼近100分打點時，球隊戰績與實際影響力就可能成為拉開差距的因素。

尤其進入球季最後階段後，卡米奈羅的表現更加搶眼，他8月敲出7發全壘打，更以本季第40轟直接「再見」太空人，幫助光芒鎖定季後賽門票。

相較之下，美媒指出艾瓦瑞茲8月初後曾出現一段低潮，也讓卡米奈羅趁勢縮小MVP競爭差距。MLB近期報導同樣提到，艾瓦瑞茲曾歷經35場低潮，讓原本的MVP領先優勢受到挑戰。