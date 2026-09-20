MLB／大谷翔平「飯撒」威力太強！道奇德保拉迷弟反應全被拍

道奇21歲大物德保拉（Josue De Paula）昨日迎來首次在自家球場出賽，面對巨人繳出3打數2安打、跑回2分並貢獻1分打點，幫助道奇終場以8：2大勝，不過比起場上的亮眼表現，德保拉在休息室與大谷翔平的一段互動，更成為球迷熱議焦點。

《SportsNet LA》轉播畫面捕捉到，德保拉跑回本壘得分後一路走進道奇休息室，沿途與隊友擊掌慶祝。當他走到大谷面前時，兩人也自然地伸手擊掌，沒想到就在與大谷擊掌後，德保拉才走沒幾步，突然回過頭再次看向大谷，臉上露出彷彿不敢相信剛剛發生什麼事的表情，宛如瞬間意識到，「我剛剛真的跟大谷翔平擊掌了？」

這個看似「追星成功」的反應迅速引起球迷討論，事實上，德保拉與大谷過去應該並非第一次見面，畢竟他今年曾參與道奇春訓。不過本月稍早，大谷因右二頭肌發炎進入傷兵名單時，道奇才將德保拉升上大聯盟，而大谷近期也沒有隨隊參與客場之旅。

因此，這可能是德保拉升上大聯盟後，第一次與大谷同時出現在道奇休息室；也可能只是當晚兩人第一次碰面，才讓他在擊掌後出現如此有趣的反應。

德保拉升上大聯盟後目前累積21個打席，OPS高達.924，而在道奇球場首秀又繳出單場雙安。除了場上的表現之外，如今這個與大谷擊掌後的「迷弟反應」，也讓他迅速圈粉。