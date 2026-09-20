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MLB／帕赫斯23日對教士準備復出 大谷翔平揮棒強度也達100%

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平恢復進度順利。 法新社
大谷翔平恢復進度順利。 法新社

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道奇隊今天在洛杉磯主場對巨人隊賽前4小時，外野手帕赫斯（Andy Pages）進行特訓，模擬實戰演練攻守、跑壘，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，帕赫斯感覺很好，23日對教士隊3連戰首戰可望復出。

帕赫斯8月22日對海盜隊之戰左手背骨裂，進入傷兵名單，賽季被迫突然中斷，道奇官網指出，他的復健進展順利，一切按照計劃進行，將在例行賽剩6場時復出，有機會找回比賽狀態。

道奇已經完成國聯西區5連霸，23到28日對教士、巨人3連戰後，將在10月4日進行季後賽首戰，從分區系列賽打起，對手可能是勇士、費城人隊的勝隊；羅伯茲表示，確實希望讓帕赫斯儘量獲得打擊機會，但必須確保他的雙腿狀態良好、支撐有力，避免再次受傷。

帕赫斯有望復出。 路透
帕赫斯有望復出。 路透

大谷翔平也在傷兵名單，目前30轟、80支全壘打是道奇雙冠王，帕赫斯的打點並列全隊第1；官網指出，球團對帕赫斯回歸後的打擊狀態尚無十足把握，畢竟他的手傷才剛恢復，且缺乏足夠實戰機會找回狀態，但防守能力讓人感到非常振奮。

羅伯茲說：「防守是帕赫斯仍具價值的一大原因，這非常重要。」

大谷成為傷兵後首次在球場進行跑壘測試，並使用高性能發球機進行打擊練習，復出之路也有進展；「加州郵報」指出，大谷開始實戰模擬擊球練習，使用能重現大聯盟投手球路的發球機，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）認為他的揮棒強度已達100%，比起進入傷兵名單前的狀況，現在明顯更加安心、沒有顧慮。

大谷若復健順利，最早可在對教士系列賽期間復出，全力爭取例行賽結束前重返球場。

大谷翔平 MLB 教士

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