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MLB／大谷翔平恢復進度順利 道奇打擊教練：揮棒狀況很好

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

2026名古屋亞運

洛杉磯道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）談到因右上臂二頭肌發炎被放進傷兵名單的大谷翔平時透露，大谷目前在打擊籠內已經能以100%強度揮棒，顯示他的打擊復原進度相當順利。

根據貝茲說法，大谷近期持續進行打擊籠練習，也透過觀察球路、判斷軌跡的訓練來恢復實戰感覺，揮棒力量已逐漸找回。貝茲表示：「無論是在比賽或打擊籠裡，我們想看到的是他能用雙手完整收尾。現在他的揮棒狀況非常好。」

至於大谷接下來如何找回實戰節奏，道奇也將搭配最新打擊機器等設備協助調整。貝茲指出，大谷本來就不是需要大量打席數才能進入狀態的類型，因此何時進行實戰形式打擊練習、何時正式復出，仍會根據大谷本人的感覺，以及訓練團隊評估結果審慎決定。

大谷這天也在進入傷兵名單後，首度到戶外進行跑壘訓練，現場看台球迷也送上歡呼。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前談到大谷復出時曾表示，仍有一些不確定性，因此球隊接下來仍會謹慎推進他的復健進度。

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