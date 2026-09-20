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MLB／最快例行賽最後一戰才能回歸！賈吉緊要時刻不對勁覺得沮喪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉因右小腿拉傷退場，前天又進入傷兵名單。 美聯社
「法官」賈吉因右小腿拉傷退場，前天又進入傷兵名單。 美聯社

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「法官」賈吉（Aaron Judge）17日對雙城隊之戰因右小腿拉傷退場，前天又進入傷兵名單，對此感到很沮喪，儘管他未明確透露具體嚴重程度，但也不排除趕上季後賽的可能性。

「希望能趕在季後賽前回歸，這絕對是計劃中的目標。」賈吉復出9天只打7場比賽又成傷兵，他表示，現在被列入10天傷兵名單，意味第10天可能正好是例行賽最後一戰，所以還要再看看情況，無法給出具體時間表。

洋基宣布賈吉因腿傷進入傷兵名單，回溯至前天生效，如果一切順利，28日對金鶯最後一戰將可復出；這位3屆美聯塞揚獎得主本季飽受傷痛困擾，只出賽66場繳出打擊率2成41、全壘打18支、打點41分的成績，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）拒絕透露他的傷勢詳情，也未給出回歸時間表。

洋基今天對響尾蛇隊行3連戰第2戰，布恩賽前說：「賈吉的傷勢等級並不重要，更重要是球隊只剩9場比賽，必須仔細評估是否讓他回歸，這就是我們努力的方向，至於結果如何只能拭目以待。」

洋基已經搶到季後賽門票，如果按照目前戰況，30日開打的外卡系列賽對手將是紅襪隊；賈吉表示，每年都會遇到各種身體狀況，整季都在應對小腿方面的問題，正努力調整狀態，卻在緊要時刻突然感覺不對勁。

他說：「確實感到很沮喪，因為終極目標是在季後賽前打幾場比賽，目前情況確實發生一些變化，但重點依然沒變，就是為10月比賽做好準備。」

賈吉 MLB 洋基

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