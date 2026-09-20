聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇想的不只生存而是更強 球評大讚：已是對手必須正視的威脅
效力老虎隊的台灣好手李灝宇，菜鳥球季打得精彩，美國媒體也越來越常將焦點放在他身上，轉播單位Detroit SportsNet今天賽前的話題帶到李灝宇，球評德克斯（Andy Dirks）說，李灝宇已經成為對手眼中具有威脅的存在。
老虎今天迎戰白襪賽前，Detroit SportsNet轉播先大讚李灝宇的表現，德克斯過去曾在老虎留下3季大聯盟資歷，退役後擔任轉播球評，對於李灝宇直呼「神奇」，他說：「有些球員來到大聯盟，只是在想辦法生存下去；但也有些球員來到大聯盟後，會學著如何活得更好、真正站穩腳步，李灝宇是後者。」
德克斯指出，李灝宇已經開始展現，自己有能力面對許多不同球路敲出安打，開始更多拉打，也能扎實把球打到外野空檔，已是讓對手必須正視對決的存在。
德克斯說：「最近我們也更常看見他球棒裡蘊藏的驚人力量，打滑球、打直球無所不能，為球隊注入能量，看到他面對97哩偏高球路將球打到反方向，讓我和其他人一樣，必須離開自己的位置，為他的4安之夜喝采。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。