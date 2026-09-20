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MLB／李灝宇5支2、第3次單場3K 新人球季安打數突破80支

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美好手李灝宇今天再戰白襪隊，5次打數揮出2支安打，但也吞下3次三振。法新社
旅美好手李灝宇今天再戰白襪隊，5次打數揮出2支安打，但也吞下3次三振。法新社

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旅美好手李灝宇今天再戰白襪隊，5次打數揮出2支安打，但也吞下3次三振，老虎全場只得1分，終場以1：3落敗；他昨天不但轟出生涯第10支全壘打，也締造生涯首次單場4安紀錄，今天追加兩支安打後，總安打數已達80支，打擊率升至2成66。

李灝宇擔任老虎先發2棒二壘手，面對白襪先發投手柏克（Sean Burke）首局遭三振，4局上揮出中外野方向一壘打，5局上再遭三振；他在7局上面對舒爾茲（Noah Schultz）又吞K，9局上從泰勒（Grant Taylor）揮出左外野方向一壘打。

柏克先發6局被揮出5支安打、失1分，投出5次三振，生涯3年首次達到單季10勝；老虎先發投手洛貝（Jackson Jobe）投6局，被揮出4支安打，包括1支全壘打，飆出9次三振，失3分吞敗。

老虎全場8支安打是白襪的一倍，但全場留下11個殘壘，4連戰前3戰輸掉兩場；李灝宇本季第3次吞下單場3K，目前出賽107場仍是10轟、45分打點，被三振81次，老虎只剩最後7場例行賽。

白襪重砲村上宗隆今天4打數1安打、吞下2K，首局攻下全隊第1分，本季打擊率2成03、全壘打32支、打點69分。

MLB 新人 老虎 李灝宇

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