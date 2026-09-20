本季第10轟…李灝宇雙破紀錄 台將第1人

大聯盟單季雙位數全壘打，不再是台灣選手到不了的高度。廿三歲台灣強打李灝宇的單場四安之夜，包括一發追平兩分砲，敲出本季第十轟、第廿八支長打，雙破張育成紀錄，也成為今年第六位達到十轟的亞洲選手。

接球失誤 李上演「道歉野球」

李灝宇在昨天一戰打出生涯代表作，而且是從谷底出發，還沒站上打擊區，先在一局下就發生接球失誤，讓戰況在該局從一比一平手演變到一比六落後。

李灝宇上演「道歉野球」，五打席敲出四安打，首打席是全場唯一一次被解決，第五局敲一壘打，第六局的二壘打掃回一分打點，第八局敲追平兩分砲，生涯首度「聽牌」完全打擊，第九局有機會挑戰，結局「只有」一支一壘打，單場四安依然是台將史上首見。

老虎能從一比六劣勢打到十一比八獲勝，李灝宇是致勝功臣，在對手大局、自家大局都有他的戲分。談到首局的失誤，李灝宇說：「我搞砸了我應該可以處理的球，當下也很自責。」

「開局一比六有點困難，但是大家都有咬住。」李灝宇表示，儘管落後，總教練辛區一直提醒大家，要打出高品質的打席，全隊也都做得很好，「大家都知道自己要做什麼」。

能用全壘打幫助球隊，李灝宇打到球當下就覺得「好像有了」，但又有點不太篤定，直到看到球飛出去，他興奮在壘間握拳振奮、激動跳躍，「我整個就…，忘記自己到底講了什麼」。

隊友道賀 李灝宇第八局敲出追平兩分砲，在休息室接受隊友道賀。美聯社

開轟情緒爆發 刷新張育成紀錄

當地媒體「底特律自由新聞」對於李灝宇開轟流露情緒的描述，文字間滿是意境，「他看起來就像一根斷落的高壓電，在夜色中震動、迸出火光，閃爍著令人睜不開眼的電光，流露出最原始、最純粹的情緒。李灝宇繞過一壘，目光望向休息室、望向隊友，望向那群沒放棄的夥伴，彎下身大吼，雙手握拳振奮，再猛拍胸口、指向場內放聲吼叫。」

二○二一年當時廿六歲的張育成，所保有的成績，一直被視為台灣野手在大聯盟的最強賽季；李灝宇在廿三歲這一年，一項接著一項刷新，單季十轟、廿八支長打，同日超越張育成二○二一年的九轟、廿六支長打。

若以本季亞洲選手來看，李灝宇為第六位達到雙位數全壘打，日本重砲岡本和真卅三轟、村上宗隆卅二轟、大谷翔平卅轟、鈴木誠也廿四轟領跑，台 灣李灝宇、南韓李政厚同在昨天達陣。