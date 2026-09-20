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點燃全隊鬥志 老虎教頭：別忽視實質貢獻

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導

2026名古屋亞運

渾身帶勁的美國職棒大聯盟（ＭＬＢ）底特律老虎隊球員李灝宇，不只用能量渲染全隊，老虎隊總教練辛區直言，「他是實質為比賽帶來貢獻」。

在李灝宇首局失誤後，辛區關注著子弟兵的心境，「因為他對自己的要求很高，所以當他表現不好時，我們就會特別留意他，確保他不會因此感到挫折」。這次李灝宇沒被擊潰，而是以單場四安做出回應。

李灝宇助陣老虎打下一場漂亮勝仗，獲得隊友和教練激讚。此役貢獻四分打點的老虎隊球員麥克尼格就說，「所有人都跟著他一起嗨起來，這就是李灝宇，他總是為比賽帶來很多激情。當他的隊友真的很酷，能跟他一起分享這些瞬間，他每天到球場努力投入訓練，很開心看到他的努力得到回報」。

李灝宇投入比賽的熱情一直深受好評，甚至被形容為「發電廠」。但比起無形的能量，辛區也希望外界不要忽視他的實質貢獻，「他是用成績為比賽帶來貢獻，我不在乎他今晚有沒有打出活力，他的打擊表現才是關鍵」。

辛區也提到，李灝宇帶來的情緒非常真實、充滿熱情、有渲染力，其他隊友們也被他的鬥志所感染，「他在場上與投手正面對決、試著找出辦法。他一直都是非常頑強的選手，我也很喜歡他願意表現出這一點，不管是自己站出來去帶動氣勢，或是成為團隊勝利的一分子，他都願意去做」。

李灝宇的好表現成為各家美媒報導焦點。老虎隊官網報導，「李灝宇首局失誤，過了七局、彷彿一生那樣漫長後，終於在第八局用全壘打彌補，繞過壘包時他的情緒也完全釋放」。

老虎 子弟兵 底特律老虎

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