李灝宇秀英文：不喜歡輸的感覺

底特律老虎隊台將李灝宇在美國職棒大聯盟（ＭＬＢ）的菜鳥賽季，用球棒將自己打進球隊的建隊藍圖。他不只靠場上成績說話，與隊友的相處也游刃有餘，昨天賽後受訪時以英語說「不喜歡輸的感覺」，凸顯這位年輕好手勇於表達自己的想法。

李灝宇昨天賽後在場邊接受媒體訪問，談到開轟後表現出的情緒。他在聽完提問後直接以英語答道，「我喜歡贏球，我不喜歡輸球，可以幫助球隊，所以我才那麼開心」。這段話也成為訪問的最大亮點。

李灝宇自二○二一年展開旅美賽季，今年首度升上大聯盟，儘管受訪時仍有口譯人員陪同，但已有許多英語受訪片段引起話題。他以簡單的英語詞彙清楚表達內心想法，獲得球迷大讚他的自信寫在臉上。

老虎教頭辛區此前就透露，李灝宇在鏡頭外不需口譯員就能與隊友自在對話，甚至能拿隊友在電玩遊戲的表現開玩笑；他也在搭球隊巴士時大方開唱。隊友格林爆料，「李的歌聲是我聽過最棒的，他擁有天籟之聲」。

對於李灝宇剽悍外型加上霸氣氣場，美媒報導提到，「李灝宇的個性特質，是讓他如此迷人的原因之一，隨著他在小聯盟不斷晉升，一直都有他愛噴垃圾話、好勝心強的小道消息流傳」。

李灝宇也自曝，教練聽過他在小聯盟時比較衝，所以剛升上大聯盟時，教練就開玩笑對他說，「這個休息室可不能打教練」。