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超韓趕日 李灝宇78安 挑戰大谷紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
美職大聯盟底特律老虎隊台將李灝宇，十八日轟出追平比數的全壘打後豪邁怒吼。路透
美職大聯盟底特律老虎隊台將李灝宇，十八日轟出追平比數的全壘打後豪邁怒吼。路透

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來自台灣的「比特犬」、美國職棒大聯盟（ＭＬＢ）底特律老虎隊野手李灝宇，幾乎已全面刷新張育成保有的單季台將紀錄，在今年球季例行賽最後八場比賽，還有一項可以追逐的超高難度目標，就是大谷翔平保有的亞洲選手廿三歲以下賽季最多安紀錄，來自二○一八年的九十三支安打。

大谷的職棒生涯從日職北海道日本火腿鬥士隊起步，經過五年歷練後轉戰美國，二○一八年以廿三歲之齡加入洛杉磯天使隊，野手出賽一一四場，敲出九十三安、廿二轟、六十一分打點，加上投手出賽十場，拿下四勝二敗、防禦率三點三一，最終成為該年美聯新人王。

高中打響「怪力男」名號

李灝宇從桃園平鎮高中就打響「怪力男」名號，畢業後赴美挑戰，二○二一年展開旅美賽季，二○二六年四月十七日首度在大聯盟出賽，從初次晉升時跌跌撞撞，到再返大聯盟站穩腳步，快速累積個人數據。

突破南韓選手裴智桓77安

至昨天單場四安進補後，李灝宇本季累積七十八支安打，突破南韓選手裴智桓二○二三年的七十七安，在亞洲選手廿三歲以下賽季安打榜上排名第二，前方只剩大谷這堵高牆，而老虎本季只剩八場比賽，李灝宇要叩關大谷紀錄還需十五支安打，堪稱超高難度任務。

此外，史上共七位台灣野手升上大聯盟，除陳金鋒為廿四歲初登場，其餘六人都在廿三歲之齡首度摸到大聯盟。林子偉二○一七年的十五支安打，過去已是台將在廿三歲賽季的最多安紀錄，李灝宇的廿三歲追逐數字早已超越台灣紀錄範疇，實現「超韓趕日」。

老虎目前戰績七十三勝八十一敗、勝率四成七四，在美聯外卡落後排名第三的芝加哥白襪隊已有五場勝差，即將宣告無緣季後賽。李灝宇今年沒有季後賽可打的機率高，打完最後八場例行賽，二○二六年賽季就要畫下句點。

老虎最後八場依序面對白襪隊（兩場）、華盛頓國民隊（三場）、匹茲堡海盜隊（三場），球迷將聚焦李灝宇將把菜鳥球季驚奇數字堆疊到多高。

日本火腿鬥士 大谷翔平 比特犬

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