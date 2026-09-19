懶人包／單季10轟寫台將紀錄 李灝宇一路帶著全家人走上大聯盟

他是台灣第19位站上大聯盟的球員，也是第7位野手。從花蓮到底特律，這個23歲的「平鎮怪力男」用一整個菜鳥球季，把自己、把父母、把未婚妻，一起帶上了大聯盟的舞台。如今，李灝宇正式超越張育成繳出10轟，獨居大聯盟台灣球員單季最多轟紀錄。

「平鎮怪力男」進化成大聯盟二壘手

李灝宇（Hao-Yu Lee），2003年2月3日出生於新北市，阿美族。就讀桃園市立平鎮高中期間以驚人長打聞名，綽號「平鎮怪力男」。2021年6月15日以國際自由球員身分與費城費城人隊簽約，跳過中華職棒選秀直接旅美，與費城費城人隊簽下小聯盟合約；2023年被交易至底特律老虎隊，2026年4月17日正式站上大聯盟。

老虎隊站穩腳步 不斷創造台將紀錄

從桃園平鎮高中的長打紀錄，到2021年以自由球員身分簽約費城人；歷經五年、四個小聯盟層級的養成，如今的李灝宇在老虎隊站穩腳步，持續改寫台灣野手的紀錄。

父母與未婚妻：不只是他一個人的舞台

李灝宇常說，沒有家人就沒有現在的一切。這一路走來，開公車的爸爸、辦公室上班的媽媽，和交往七年的未婚妻，都在不同時刻跨越了太平洋。

李灝宇來自基層家庭：父親長年擔任公車司機，母親從事辦公室工作，兩人多年來辛勤工作，支持兒子的棒球夢4月17日李灝宇升上大聯盟的消息傳回台灣後，老虎球團隨即著手安排這趟跨海探親—— 協助辦理簽證、負責接待，也讓父母提前請假。這趟旅程耗時約22小時：先從台灣飛往西雅圖， 再轉搭紅眼班機抵達底特律，是兩人第一次踏上美國土地。

經紀人與翻譯精心安排了一場驚喜。李灝宇原本以為只是要去吃早午餐，一轉身，卻看見遠道而來的父母與未婚妻 就站在面前。

李灝宇與家人賽後在老虎主場聯信球場（Comerica Park）合影。圖／取自老虎Threads 陳宛晶

他形容那一刻：「感覺好像回到家一樣。」

那趟旅程恰好落在母親節前夕，父母共觀看了五場大聯盟比賽——對第一次踏上美國、第一次在現場看兒子打大聯盟的 母親來說，是這輩子難忘的回憶。

李灝宇也曾這樣說起父母的付出：「沒有他們，就沒有現在的一切。」

陪在父母身邊的，還有李灝宇交往七年、目前已論及婚嫁的未婚妻（暱稱Lulu）。今年3月世界棒球經典賽期間， 代表中華隊出賽的李灝宇因左脅腹肌肉拉傷退賽，Lulu當時已獨自從美國搭機18小時飛抵日本為他加油， 最終卻撲了個空。

她在Threads發文寫下：「在我心裡你一直都會是第一名！」

她也提到看見李灝宇失落卻不甘心的模樣「真的好心疼」，並肯定他強大的心理素質與快速調適能力—— 她說，李灝宇日常極度自律，練球、調時差之外，每天都照著既定計畫生活，這份專業態度正是她多年來欣賞他的原因。

一個多月後，李灝宇終於站上大聯盟，未婚妻與父母一同出現在底特律看台上，見證他攻守俱佳的比賽， 轉播單位也特別讚許這一幕家庭團圓的畫面。

安打、開轟都沒問題 不平凡的菜鳥年

以下為李灝宇2026年大聯盟菜鳥球季累積數據。

家人陪走之後 李灝宇更多的未完待續

現在看到的這個李灝宇——那個在芬威球場緊張到0安打的菜鳥、6月突然開始把球打到全場每個角落的內野手、 8月在張育成生日這天改寫紀錄的年輕人——是高中木棒聯賽的六支全壘打、費城人隊的一紙簽約金、五年小聯盟巴士上的無數夜晚，一點一點疊出來的結果。

而站在這些數字背後的，是一位開了半輩子公車的父親、一位在辦公室裡等消息的母親，和一位曾經飛越太平洋卻只換來一場空的未婚妻——他們沒有站上打擊區，卻同樣陪著李灝宇走完了這趟旅程。往後，等待李灝宇的不只是更多紀錄，還有更多未完待續的球場故事。