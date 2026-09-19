MLB／身受隊友和紐約球迷喜愛 卡布雷拉離開洋基轉戰紅人

效力洋基隊多年的卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）日前遭指定讓渡（DFA），令許多紐約球迷感到驚訝，不過他很快就被紅人隊撿走。

現年27歲的卡布雷拉2022年在洋基登上大聯盟，儘管打擊成績普通，但工具人屬性讓他獲得重用，開朗的性格也讓他深受隊友及球迷喜愛。2025年5月卡布雷拉因滑回本壘造成左腳踝骨折與嚴重扭傷，整季報銷。

卡布雷拉今年復出後幾乎待在小聯盟，大聯盟只有11打席0安打。3A出賽122場，累積19轟，打擊率0.288，OPS值0.790。

洋基今天在客場與響尾蛇隊交手，首局就狂攻5分，塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）繳出6局失2分的優質先發，終場以9：2拿下勝利。洋基目前還落後光芒隊4場勝差。