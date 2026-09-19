MLB／李灝宇從首局失誤到4安逆轉功臣 老虎全隊嗨起來：當隊友太酷

還沒站上打擊區，李灝宇先因失誤釀成對手的6分大局，他的「道歉」很有誠意，單場4安打帶動老虎隊以11：8上演大逆轉，麥格尼格（Kevin McGonigle）說全隊都被李灝宇投入比賽的熱情感染，「當他的隊友真的很酷！」

談到首局的失誤，李灝宇說：「我搞砸了我應該可以處理的球，當下也很自責。」但不被失落擊潰，李灝宇此役5打數敲4安打，僅在首打席被解決，接下來先是第五局的一壘打幫助老虎攻占滿壘，隨後由麥克尼格三壘打清壘，追近到5：8；李灝宇第六局在一壘有人時再敲二壘打，幫老虎追近6：8。

李灝宇第八局遭遇左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒炸出右外野全壘打牆，以兩分砲霸氣扳平戰局，第九局再敲單場第4支安打。

李灝宇投入比賽的熱情，一直都深受好評，此役貢獻4分打點的麥格尼格也大讚：「我想大家都有看到我們的互動，所有人都跟著他一起嗨起來，這就是李灝宇，他總是為比賽帶來很多激情，當他的隊友真的很酷，能跟他一起分享這些瞬間，他每天來到球場努力投入訓練，很開心看到他的努力得到回報。」