MLB／道奇8局2次「背靠背」開轟擊垮巨人 狄亞茲歸隊登板無失分

道奇隊今天全場轟出5發全壘打，以8：2擊敗巨人隊，明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）傷癒復出首戰主投1局，0失分。

道奇貝茲（Mookie Betts）首局就開轟，巨人李政厚2上回敬陽春砲，本季第10轟出爐。3上巨人考克斯（Jonah Cox）擊出帶有1分打點的安打超前比分。

不過道奇5下靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）適時安打追平，6下德保拉（Josue De Paula）敲出長打幫助道奇再度領先。8下道奇打擊大爆發，先是孟西（Max Muncy）和塔克（Kyle Tucker）背靠背開轟，接下來貝茲和史密斯（Will Smith）也背靠背開轟，單局狂灌5分。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投6局狂飆10K只失2分，狄亞茲傷癒復出，9上登板投送出2次三振，只被敲1安打，無失分，最快球速98.7英里。