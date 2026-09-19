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MLB／遭李灝宇、麥克尼格擊潰 白襪輸得超醜教頭說「派誰都沒用」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎靠麥克尼格與李灝宇領軍反撲逆轉，白襪教頭凡納柏也承認牛棚徹底失守。 美聯社
老虎靠麥克尼格與李灝宇領軍反撲逆轉，白襪教頭凡納柏也承認牛棚徹底失守。 美聯社

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老虎隊完成驚天逆轉，芝加哥太陽報（Chicago Sun-Times）直言白襪隊吞下一場「醜陋的敗仗」，面對老虎打線的反擊，牛棚連環崩盤，白襪教頭凡納柏（Will Venable）無奈說：「不管派誰上去，就是無法擋下他們的攻勢。」

白襪今天能在首局灌進6分大局，得力於老虎二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、三壘手李灝宇相繼出包，然而6：1、8：2領先卻無法守成。

老虎先在第五局靠麥格尼格（Kevin McGonigle）滿壘三壘打追近5：8，後續李灝宇第六局二壘打攻下1分，第八局面對左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒掃出追平兩分砲，帶動5分大局奠定勝基。

「這真的很難受，不知道該怎麼說。」凡納柏表示，「我們打出特別的第一局，取得領先，瓦格斯（Miguel Vargas）也有一支重要的全壘打（第三局兩分砲，擴大為8：2領先），但在這之後就是無法拿到出局數。」凡納柏無奈說，不管派誰上去，都無法擋下老虎的攻勢。

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