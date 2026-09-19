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MLB／賈吉進傷兵名單能否季後賽前歸隊？洋基布恩：我不知道

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
賈吉（Aaron Judge）。 美聯社
賈吉（Aaron Judge）。 美聯社

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洋基隊今天表示，隊長「法官」賈吉Aaron Judge）因右小腿拉傷，將於明天被列入10天傷兵名單，屆時也將公布對應的球員異動。

路透社報導，擔任洋基隊長且3度榮獲美聯最有價值球員（MVP）的賈吉，16日在對陣雙城隊的比賽中，在第6局結束後因右小腿下半部緊繃而離場。他在賽後向媒體表示，他在第1局就覺得不適，並「試著硬撐過去」，後來才向教頭布恩（Aaron Boone）報告。

美聯社報導，布恩無法確定賈吉是否能趕在季後賽前歸隊。他說：「我不知道。我沒有他的復出時間表。他現在被列入傷兵名單。我不會預測任何事。他正在接受治療，我們將看看接下來怎麼發展。」

現年34歲的賈吉先前因為肋骨受傷，本賽季有3個多月的時間缺賽，直到9月8日才歸隊。賈吉說：「一旦你開始加強訓練，就會出現狀況。希望這只是小事，我們很快就會回到場上。」

洋基昨天輪空休息，今天晚上將作客亞利桑那響尾蛇，展開3連戰。

由於列入傷兵名單的決定預計將追溯至17日，賈吉將於9月27日、例行賽最後一天重返出賽名單。洋基本季戰績88勝64敗，在美聯東區落後光芒隊5場勝差。這兩隊是美聯戰績最佳的球隊，下週將在紐約進行4連戰。

賈吉本季僅出賽66場，打擊率2成41，貢獻18支全壘打與41分打點。從上一次列入傷兵名單回歸後的7場比賽中，他23個打數僅敲出4支安打，打擊率1成74，包含1支全壘打和3分打點。

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