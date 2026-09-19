聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇傳好消息！大谷恢復狀況良好 羅伯茲：之後再舉杯慶祝
道奇隊今天傳出好消息，左膝及右手二頭肌受傷的大谷翔平按原訂進度復健，有望例行賽前重返球場，大谷今天接受餵球打擊練習，訓練後身體狀況良好。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露大谷的現況：「完成訓練後狀況很好，對我來說，現在就是等他何時能真正回到球場。不用說進行實戰打擊練習，或使用Trajekt投球模擬系統，他目前還沒進展到那個階段。」
羅伯斯接著說：「根據我掌握的所有資訊，過去3到5天復健成果都非常好，他目前處於不錯的狀態。」
大谷進入15天傷兵名單的日期是美國時間9月8日，因此最快可在美國時間下周三復出，代表季後賽開打前，他最多只剩5場例行賽可調整。
道奇日前確定奪下國聯西區冠軍，但大谷沒有隨隊，因此錯過香檳裕，羅伯茲表示：「我們已經慶祝過了，所以今天我們要贏球，之後再找機會和他們一起舉杯慶祝。」
羅伯茲強調不會特別為大谷補辦慶祝活動，「我不會特別安排一場舉杯慶祝，因為還有其他球員，也是這次封王的重要成員。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。