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MLB／道奇傳好消息！大谷恢復狀況良好 羅伯茲：之後再舉杯慶祝

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

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道奇隊今天傳出好消息，左膝及右手二頭肌受傷的大谷翔平按原訂進度復健，有望例行賽前重返球場，大谷今天接受餵球打擊練習，訓練後身體狀況良好。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露大谷的現況：「完成訓練後狀況很好，對我來說，現在就是等他何時能真正回到球場。不用說進行實戰打擊練習，或使用Trajekt投球模擬系統，他目前還沒進展到那個階段。」

羅伯斯接著說：「根據我掌握的所有資訊，過去3到5天復健成果都非常好，他目前處於不錯的狀態。」

大谷進入15天傷兵名單的日期是美國時間9月8日，因此最快可在美國時間下周三復出，代表季後賽開打前，他最多只剩5場例行賽可調整。

道奇日前確定奪下國聯西區冠軍，但大谷沒有隨隊，因此錯過香檳裕，羅伯茲表示：「我們已經慶祝過了，所以今天我們要贏球，之後再找機會和他們一起舉杯慶祝。」

羅伯茲強調不會特別為大谷補辦慶祝活動，「我不會特別安排一場舉杯慶祝，因為還有其他球員，也是這次封王的重要成員。」

大谷翔平 道奇

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